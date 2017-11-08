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    Almanya nüfus kütüklerinde üçüncü cinsiyet hanesi açacak

    Ali VARLI / BERLİN
    08.11.2017 - 15:13 | Son Güncelleme:

    Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, nüfus kütüklerinde çift cinsiyetli doğanlar için de bir yer açılması gerektiğine hükmetti. Kurulacak yeni hükümetin bu konuda yapacağı yasal düzenleme ile nüfus kütüklerinde üçüncü bir cinsiyet hanesi açılacak.

    NÜFUS kütüklerinde iki farklı cinsiyet hanesi bulunan Almanya’da yeni doğanlar erkek ya da kadın olarak nüfus kütüğüne kayıt ettiriliyor. Federal Anayasa Mahkemesi çarşamba günü sonuçlandırdığı bir davayla ilgili verdiği kararda, nüfus kütüklerine çift cinsiyetli doğanlar için de bir hanenin açılması gerektiğine hükmetti. Yüksek mahkeme çift cinsiyetlerin ne kadın ne de erkek olarak kayıt edilmeyeceğine, üçüncü bir hane ile de kişilik haklarının zedelenmesinin önüne geçileceğine hükmetti. Mahkeme bu kararını Vanja adında bir kişinin açtığı dava üzerine verdi.

    NE KADIN NE DE ERKEK
    Hannover yakınlarındaki Gehrden Nüfus Müdürlüğü’ndeki kayıtlara kadın olarak kayıt ettirilen Vanja, kadın olmadığını belirterek duruma itiraz etti. Kromozom analizleri de Vanja’yı doğruladı. Analizde ne kadın ne de erkek olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Vanja 2014 yılında başlattığı kampanya ile kendisi gibi çift cinsiyetli olanların nüfus kütüğüne farklı bir cinsiyet olarak kayıt edilmesini istedi. Çeşitli platformlarda kampanyasını sürdüren ve bir çok çevrenin desteğini alan Vanja, bir yandan da yasal süreç başlattı. Vanja, Yüksek mahkemenin verdiği kararla amacına ulaştı. Nüfus kütüklerinde üçüncü cinsiyetin açılması için hükümetin yasal düzenleme yapması gerekecek.

    Etiketler: üçüncü cinsiyet hanesi , Almanya federal anayasa mahkemesi
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