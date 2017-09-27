Almanya kendi ayağına kurşun sıktı

ALMANYA ekonomisi ve siyasetiyle Avrupa’nın motoruydu. Ekonomide altın çağını yaşayan Almanya’nın sadece Avrupa’da değil, tüm dünyada yıldızı parlıyordu. “21’inci yüzyıl Almanya’nın yüzyılı olacak” yorumları yapılıyordu. AB ve euro karşıtı aşırı sağ partilerin gelişip büyüdüğü Avrupa’da, Almanya siyasi olarak bir huzur adası gibiydi.

İngiltere, Fransa, ABD kendi dertlerine düşmüşken, Almanya aradan sıyrılarak liderliğe oynuyordu. Ama pazar günkü genel seçimlerde Almanlar kendi ayağına kurşun sıktı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’da nazi dönemi tabularını yıkmaya çalışan AfD gibi aşırı sağ bir partiyi üçüncü büyük güç olarak Meclis’e gönderdi. Bu kararla ülkede hükümet kurmayı tamamen zora soktu ve Almanya’nın Avrupa’da istikrar çapası rolünü kendi eliyle tehlikeye attı.

Tüm Avrupa krizlerle boğuşurken, çok iyi bir ekonomisine ve işsizliğin yok denecek kadar düşük olmasına rağmen aşırı sağın, mülteci karşıtlığı ve milliyetçi söylemlerle üçüncü parti çıkması, Almanya’ya güveni de sarstı.