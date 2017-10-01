Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Almanya 'Jamaika koalisyonunu' görüşüyor

    Almanya 'Jamaika koalisyonunu' görüşüyor

    AA
    01.10.2017 - 12:15 | Son Güncelleme:

    Almanya, geçen hafta yapılan genel seçimin ardından "Jamaika koalisyonu" olarak adlandırılan koalisyon hükümetinin oluşturulması için görüşmelere hazırlanıyor. Seçimden yüzde 33 oy oranıyla birinci çıkan Hıristiyan Demokratik Birlik (CDU/CSU) yeniden hükümeti kurma görevini üstlenirken, 2013'ten bu yana koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD), tarihinin en düşük oy oranı olan 20,5 ile seçmenin kendisine muhalefet görevini verdiğini savunarak hükümette yer almayacağını açıkladı.

    Meclisteki partiler, seçimde yüzde 12,6 oranında oy alan aşırı sağcı Demokrasi için Alternatif (AfD) ile koalisyon kurmak istemediğini bildirirken, CDU/CSU da yüzde 9,2 oranında oy alan Sol Parti ile hükümette yer almayı reddediyor.
    Meclisteki milletvekili aritmetiğine göre ise CDU/CSU'nun içinde olmadığı bir hükümet kurulamıyor.
    Bu durumda, hükümeti kurmak için tek seçenek CDU/CSU'nun, seçimlerden yüzde 10,7 ile 4. çıkan Hür Demokrat Parti (FDP) ve yüzde 8,9 oy oranıyla 6. sıradaki Yeşiller ile ortaklık yapması kalıyor.
    "Jamaika" koalisyon seçeneği, ismini Hristiyan Sosyal Birlik Partinin (CSU) siyah, liberal Hür Demokratların (FDP) sarı, Yeşillerin de yeşil parti renklerinin Jamaika bayrağını çağrıştırmasından alıyor.

    JAMAİKA KOALİSYONU 2 EYALETTE DENENDİ

    Almanya'da şimdiye kadar federal düzeyde denenmeyen Jamaika koalisyonu yerelde 2 eyalette tecrübe edildi.
    İlk kez 2009'da Saarland'da kurulan "Almanya tarihinde yeni bir dönem" ve "Tarihi proje" olarak nitelenen yerel Jamaika koalisyonu, FDP'deki iç çekişmeler ve partilerin çıkar çatışmaları nedeniyle 2012'de başarısızlıkla sonuçlandı.  İkinci kez 28 Haziran'da Schleswig-Holstein eyaletinde kurulan siyah-sarı-yeşil koalisyonunun da sürdürülebilir olup olmayacağını zaman
    gösterecek.

    SÜREÇ UZUN OLABİLİR

    Federal düzeyde muhtemel Jamaika koalisyonunun kurulması için partiler arasındaki pek çok çetin konunun aşılması gerekiyor. Bu nedenle Başbakan Angela Merkel'in "sağ kolu" olarak nitelenen Başbakanlık Daire Başkanı Peter Altmaier, koalisyonun kurulmasının 2018'e sarkabileceğini belirtmişti.
    CDU/CSU ile SPD arasında 2013'te koalisyon hükümetinin kurulması yaklaşık 3 ay sürmüştü.

    FDP VE YEŞİLLER GÖRÜŞMELERE BİR AN ÖNCE BAŞLANMASINI İSTİYOR

    FDP ve Yeşiller ön görüşmelerin başlaması konusunda acele edilmesini isrterken CDU lideri Merkel, önce konuyu kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) ile müzakere etmek istiyor.  FDP ve Yeşiller ile yapacağı istikşafi görüşmelere geçmeden önce Merkel, CSU ile CDU arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek ve ortak adımları belirlemek için CSU yöneticileriyle 8 Ekim'de konuyu ele alacak.  Merkel'in FDP ve Yeşiller ile istikşafi görüşmeleri 15 Ekim'de Aşağı Saksonya eyaletinde yapılacak eyalet meclisi seçimlerinden sonra başlatacağı öngörülüyor.
     

    Etiketler: Almanya , Alman , Yeşiller
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri