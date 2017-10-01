Almanya 'Jamaika koalisyonunu' görüşüyor

Meclisteki partiler, seçimde yüzde 12,6 oranında oy alan aşırı sağcı Demokrasi için Alternatif (AfD) ile koalisyon kurmak istemediğini bildirirken, CDU/CSU da yüzde 9,2 oranında oy alan Sol Parti ile hükümette yer almayı reddediyor.

Meclisteki milletvekili aritmetiğine göre ise CDU/CSU'nun içinde olmadığı bir hükümet kurulamıyor.

Bu durumda, hükümeti kurmak için tek seçenek CDU/CSU'nun, seçimlerden yüzde 10,7 ile 4. çıkan Hür Demokrat Parti (FDP) ve yüzde 8,9 oy oranıyla 6. sıradaki Yeşiller ile ortaklık yapması kalıyor.

"Jamaika" koalisyon seçeneği, ismini Hristiyan Sosyal Birlik Partinin (CSU) siyah, liberal Hür Demokratların (FDP) sarı, Yeşillerin de yeşil parti renklerinin Jamaika bayrağını çağrıştırmasından alıyor.

JAMAİKA KOALİSYONU 2 EYALETTE DENENDİ

Almanya'da şimdiye kadar federal düzeyde denenmeyen Jamaika koalisyonu yerelde 2 eyalette tecrübe edildi.

İlk kez 2009'da Saarland'da kurulan "Almanya tarihinde yeni bir dönem" ve "Tarihi proje" olarak nitelenen yerel Jamaika koalisyonu, FDP'deki iç çekişmeler ve partilerin çıkar çatışmaları nedeniyle 2012'de başarısızlıkla sonuçlandı. İkinci kez 28 Haziran'da Schleswig-Holstein eyaletinde kurulan siyah-sarı-yeşil koalisyonunun da sürdürülebilir olup olmayacağını zaman

gösterecek.

SÜREÇ UZUN OLABİLİR

Federal düzeyde muhtemel Jamaika koalisyonunun kurulması için partiler arasındaki pek çok çetin konunun aşılması gerekiyor. Bu nedenle Başbakan Angela Merkel'in "sağ kolu" olarak nitelenen Başbakanlık Daire Başkanı Peter Altmaier, koalisyonun kurulmasının 2018'e sarkabileceğini belirtmişti.

CDU/CSU ile SPD arasında 2013'te koalisyon hükümetinin kurulması yaklaşık 3 ay sürmüştü.

FDP VE YEŞİLLER GÖRÜŞMELERE BİR AN ÖNCE BAŞLANMASINI İSTİYOR

FDP ve Yeşiller ön görüşmelerin başlaması konusunda acele edilmesini isrterken CDU lideri Merkel, önce konuyu kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) ile müzakere etmek istiyor. FDP ve Yeşiller ile yapacağı istikşafi görüşmelere geçmeden önce Merkel, CSU ile CDU arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek ve ortak adımları belirlemek için CSU yöneticileriyle 8 Ekim'de konuyu ele alacak. Merkel'in FDP ve Yeşiller ile istikşafi görüşmeleri 15 Ekim'de Aşağı Saksonya eyaletinde yapılacak eyalet meclisi seçimlerinden sonra başlatacağı öngörülüyor.

