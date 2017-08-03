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    Almanya ile Vietnam arasında büyük kriz

    AA
    03 Ağustos 2017 - 10:34Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 10:34

    Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, ülkesine iltica talebinde bulunan bir Vietnam vatandaşının, bu ülkenin gizli servisi tarafından Berlin’den kaçırıldığını açıkladı. Alman basını Vietnam’a kaçırılan kişinin eski Komünist Parti yöneticisi olduğunu yazdı.

    SÖZCÜ Schaefer, bu durumun hem Alman yasalarının, hem de uluslararası hukukun ağır şekilde ihlal edildiği anlamına geldiğini söyledi. Alman makamlarının gerekli yasal işlemleri başlattıklarını ve bu olayın iki ülke ilişkilerine büyük zarar verebileceğini belirten Schaefer, bu nedenle Berlin’deki Vietnam Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını ve zorla Vietnam’a götürülen kişinin Almanya’ya iadesinin talep edildiğini kaydetti.

    DOLANDIRICILIKLA SUÇLANIYOR
    Vietnam’daki bir kamu kuruluşunu milyonlarca euro dolandırmakla suçlanan kişinin iltica talebi sürecini Almanya’da sonlandırmak istediklerini belirten Schaefer, talepleri konusunda kendilerine Vietnam Büyükelçiliği’nden bir açıklama yapılmadığını ve taleplerinin de şu ana kadar yerine getirilmediğini söyledi. Schaefer, bu olayın iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri zedeleyebileceğini kaydederek, “Hiçbir şekilde kabul edilemez bu olaydan dolayı büyükelçilikte görev yapan resmi Vietnamlı istihbarat görevlisini istenmeyen kişi ilan ettik ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedik” dedi.

    KOMÜNİST PARTİ YÖNETİCİSİYDİ
    Alman basını da, adı Trinh Xuan Tanh olduğu belirtilen kişinin iş adamı olduğu, daha önce Vietnam Komünist Partisi’nde yöneticilik yaptığı, bir yıl önce de milletvekilliği görevinden alındığını ve daha sonra partiden ihraç edildiğini yazdı.

    Etiketler: ALMANYA , vietnam , Martin Schaefer , Trinh Xuan Tanh
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