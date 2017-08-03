Almanya ile ihracat ilk sıraya yerleşti

Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) düzenlediği Altın Kalem Ödül Töreninde ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tüfenkci, 2016 yılında ekonomiyle ilgili olumsuz algı oluşturmak için pusuda bekleyen kuruluşların harekete geçtiğini söyledi. Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

BİR BİR GERİ ADIM ATIYORLAR

“2016’da 2.9’luk büyüme oranı yakaladık. Darbe girişimine rağmen dimdik duran ekonomimizle kredi derecelendirme kuruluşlarını şaşırtmaya devam ediyoruz. Bu kuruluşların hepsi bir bir geri adım atıyor. Ekonomimizin lokomotifi konumundaki genç nüfus içerisindeki işsizlikte ise 4,2 puanlık bir iyileşmeyi başarmış durumdayız. Küresel ihracatın yüzde 3,3 oranında azaldığı 2016 yılında, sadece yüzde 0,9 oranında azalan ihracatımız 2017 yılıyla beraber atılıma geçti.

Temmuz ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.69 oranında artarak 12 milyar 644 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde, ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 7,5 oranında artarak 151 milyar dolara, dış ticaret hacmimiz ise bir önceki yıla göre yüzde 8,3 oranında artarak 365 milyar 213 milyon dolara ulaştı. 2017 yılının ilk 7 aylık döneminde, toplam ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,67 artarak 90 milyar 96 milyon dolar oldu.

1 MİLYAR 215 MİLYON DOLAR

2017 yılı Temmuz ayında ihracat kalemlerimizin başında motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler geldi. Temmuz ayı itibariyle en çok ihracatı Almanya (1 milyar 215 milyon dolar), Birleşik Arap Emirlikleri (1 milyar 98 milyon dolar) ve İngiltere’ye (810 milyon dolar) yaptık. En çok ithalatı Çin, Almanya ve Rusya’dan yaptık. Mineral yakıtlar, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller ve inciler ithal ettik.”