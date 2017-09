Almanya ile 'gerginlik' yok

İstanbul Bienali, Contemporary İstanbul sanat gündemini hareketlendiriken, Mercedes Benz Fashion Week ve The Core İstanbul da moda dünyasını canlandırdı. Hazırgiyim markalarını ve tasarımcılarını biraraya getiren The Core İstanbul bu yıl 6’ncı kez yapılıyor.



Mercedes Benz Fashion Week İstanbul ile eş zamanlı düzenlenen The Core İstanbul’a başta Almanya olmak üzere çok sayıda ülkeden ilgi gösterildi. Zorlu PSM’de markalar ve tasarımcılar yabancı alıcılarla bir araya geldi. Almanya, İtalya ve Körfez ülkelerinden çok sayıda markanın temsilcisi Türk marka ve tasarımcılarla yeni işbirliklerine imza attı.



Özellikle Almanya ile yaşanan gergin ortama rağmen ikili ticaretin son sürat devam ettiğini dile getiren İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, “Almanya’da seçim biter, gerginlik de biter. 2016’nın Ocak–Ağustos dönemi ile kıyasladığımızda Almanya’ya hazır giyim ihracatında düşüş yok hatta çok az da olsa bir artış var” dedi. Hikmet Tanrıverdi, hazır giyim endüstrisinin yıllık 17 milyar dolarlık ihracat ve 14 milyar doları bulan net döviz getirisine sahip olduğunu anlattı.