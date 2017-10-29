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    Almanya ile askeri işbirliğine kriz freni

    Ali VARLI / BERLİN
    29.10.2017 - 22:56 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE ile Almanya arasında son yıllarda devam eden siyasi kriz, iki ülkenin askeri alanda yapacağı işbirliğini de olumsuz etkiliyor.

    Kriz nedeniyle hayata geçirilemeyen projelerden biri de Alman Rheinmetall’ın ortaklığında Türkiye’de tank üretim fabrikası kurulması. Alman haber ajansı DPA’ya konuşan Rheinmetall Başkanı Armin Papperger, kısa süre içinde Alman hükümetinin projeye onay vermesini beklemediğini söyledi. Papperger, Rheinmetall’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterinde bulunan Leopard tanklarının modernizasyonu ve iki ülkenin birlikte savaş uçakları için mühimmat üretme planları gibi birçok projenin onay beklediğinin belirtti. Rheinmetall ile Türk otobüs ve kamyon üreticisi BMC’nin 2016’da kurdukları ve merkezi Ankara’da bulunan RBSS’nin bin adet üretilmesi planlanan milli tank Altay’ın ihalesini alması bekleniyor. Rheinmetall RBSS’nin yüzde 40 ortaklığına sahip. 

    Etiketler: Almanya , gazetehaberleri
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