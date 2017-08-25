Almanya ikinci çeyrekte de büyüdü

ALMAN ekonomisindeki büyüme Başbakan Angela Merkel’in istihdamı artırma ve vergileri düşürme vaadiyle yürüttüğü yeniden seçilme kampanyasını da destekliyor. Federal İstatistik Ofisi’ne verilerine göre özel tüketim ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0.8 artarak gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) büyümeye 0.4 yüzde puan katkı yaptı.

İşgücüne olan yüksek talebin artırdığı ücretler ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) düşük faizleri tüketicileri para biriktirmekten ziyade tüketime teşvik ediyor.

GİTZEL: HARCAMA KOLAYLAŞIYOR

VP Bank Ekonomisti Thomas Gitzel, “Özel tüketim büyümenin güvenilir itici gücü olmaya devam ediyor. Birikimlerinize faiz verilmeyen bir ortamda harcama yapmak kolaylaşıyor” dedi. Bu keskin artış, tüketimin Alman ekonomisinin itici gücü olarak ihracatın önüne geçmesini sağladı. İhracatın ikinci çeyrekte yüzde 0.7 artmasına karşılık ithalat yüzde 1.7 yükselerek dış ticaretin GSYH’ye 0.3 puan düşürücü etki yapmasına yol açtı. Alman ekonomisi özel tüketimin yanı sıra devlet harcamaları ile inşaat ve ekipman yatırımlarından da destek aldı.

İSTİHDAM VE YATIRIM ARTTI

Alman imalatçılar Haziran ayında iki katına çıkan siparişleri karşılamak için istihdam artırmaya ve ekipman yatırımlarına devam etti. Makine ve ekipman yatırımları yüzde 1.2 artışla GSYH büyümesine 0.1 yüzde puan katkı yaptı.

Temel olarak altyapı ve mültecilerle ilişkili artan devlet harcamaları inşaat sektöründe keskin büyüme yarattı. İnşaat yatırımları yüzde 0.9 artışla büyümeyi 0.1 yüzde puan artırdı.

İnşaat şirketlerinin aldığı siparişler yılın ilk yarısında geçen yıla kıyasla yüzde 5.5 artarak, inşaat sektörünün ilerleyen aylarda da güçlü bir performans izleyeceğine işaret etti.