MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Almanya ikinci çeyrekte de büyüdü

Almanya ikinci çeyrekte de büyüdü

Reuters
25 Ağustos 2017 - 14:27Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 14:27

Alman ekonomisi, tarihi dip seviyedeki işsizlik, artan ücretler ve düşük faiz oranlarının desteğiyle, ikinci çeyrekte beklentilere paralel olarak bir önceki çeyreğe göre 0.6 büyüdü. Büyümenin itici gücünü tüketiciler oluşturdu.

ALMAN ekonomisindeki büyüme Başbakan Angela Merkel’in istihdamı artırma ve vergileri düşürme vaadiyle yürüttüğü yeniden seçilme kampanyasını da destekliyor. Federal İstatistik Ofisi’ne verilerine göre özel tüketim ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0.8 artarak gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) büyümeye 0.4 yüzde puan katkı yaptı.

İşgücüne olan yüksek talebin artırdığı ücretler ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) düşük faizleri tüketicileri para biriktirmekten ziyade tüketime teşvik ediyor.

GİTZEL: HARCAMA KOLAYLAŞIYOR
VP Bank Ekonomisti Thomas Gitzel, “Özel tüketim büyümenin güvenilir itici gücü olmaya devam ediyor. Birikimlerinize faiz verilmeyen bir ortamda harcama yapmak kolaylaşıyor” dedi. Bu keskin artış, tüketimin Alman ekonomisinin itici gücü olarak ihracatın önüne geçmesini sağladı. İhracatın ikinci çeyrekte yüzde 0.7 artmasına karşılık ithalat yüzde 1.7 yükselerek dış ticaretin GSYH’ye 0.3 puan düşürücü etki yapmasına yol açtı. Alman ekonomisi özel tüketimin yanı sıra devlet harcamaları ile inşaat ve ekipman yatırımlarından da destek aldı.

İSTİHDAM VE YATIRIM ARTTI
Alman imalatçılar Haziran ayında iki katına çıkan siparişleri karşılamak için istihdam artırmaya ve ekipman yatırımlarına devam etti. Makine ve ekipman yatırımları yüzde 1.2 artışla GSYH büyümesine 0.1 yüzde puan katkı yaptı.
Temel olarak altyapı ve mültecilerle ilişkili artan devlet harcamaları inşaat sektöründe keskin büyüme yarattı. İnşaat yatırımları yüzde 0.9 artışla büyümeyi 0.1 yüzde puan artırdı.
İnşaat şirketlerinin aldığı siparişler yılın ilk yarısında geçen yıla kıyasla yüzde 5.5 artarak, inşaat sektörünün ilerleyen aylarda da güçlü bir performans izleyeceğine işaret etti.

Etiketler: Alman ekonomisi , Angela Merkel , GSYH
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri