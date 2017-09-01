Almanya: İki vatandaşımız Türkiye'de gözaltına alındı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, iki Alman vatandaşının daha Türkiye'de gözaltına alındığını duyurdu. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki Alman vatandaşının perşembe günü Türkiye'de gözaltına alındığı bildirilerek, gözaltıların "siyasi suçlamalara dayandığı" öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, gözaltı işleminin resmi olmayan kaynaklarca İzmir'deki Alman Konsolosluğu'na bildirildiğini ve konsolosluğun irtibat kurması üzerine Antalya'daki havalimanı polisince teyit edildiğini belirtti.

Gözaltına alınan iki kişinin de sadece Alman vatandaşlığına sahip olduğu, henüz doğrudan telefonla bir iletişimin kurulamadığı, gözaltına alınan Alman vatandaşlarına en hızlı şekilde konsolosluk hizmeti verilebilmesi için girişimlerin sürdüğü öğrenildi.

Türkiye'de 10 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor. Bunların arasında Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, insan hakları aktivisti Peter Steudtner ile çevirmen Meşale Tolu da bulunuyor.

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