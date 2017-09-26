Almanya için alarm zilleri

ALMANYA, pazar günü yapılan seçim sonuçlarıyla fırtınalı bir döneme girdi. Aşırı sağcı “Almanya için Alternatif” Partisi’nin (AfD) seçim zaferi Almanya ve ülkede yaşayan göçmenleri tedirgin etti. Türkiye, Almanya ilişkilerinin şimdi daha zor bir döneme girmesi muhtemel. AfD, Doğu Almanya’da ikinci, Batı Almanya’da üçüncü büyük parti çıktı. Doğu Almanya’da Sosyal Demokratlar (SPD) dördüncü parti konumuna geriledi.

ALMANYA SAĞA KAYDI

Aşırı sağcı AfD’nin ülke ortalamasında sandıktan üçüncü büyük parti çıkmasıyla, Almanya’nın giderek sağa kayması bekleniyor. 1949 yılından beri en ağır yenilgilerinden birini alan Hıristiyan Birlik Partisi (CDU/CSU) liderleri aşırı sağa oy veren seçmeni kazanmak için siyaset değişikliğine gidecekleri mesajını verdi. Başbakan Merkel, “AfD seçmenlerini sorunlara çözüm bularak, onların endişe ve korkularını dikkate alarak, geri kazanmak zorundayız” dedi. CDU’nun 1 milyon seçmeninin AfD’ye kaydığı tahmin ediliyor.

TÜRKLER TEDİRGİN

AfD’nin liste başı adayı Alexander Gauland’ın ilk açıklamaları Almanya’yı ve en başta da Türkleri endişeye sevk etti. Gauland, “Merkel’i kovalayacağız. Ülkemizi ve halkımızı geri kazancağız” dedi. Gauland, Hürriyet gazetesinin “Almanya’da 3 milyon Türkiye kökenli yaşıyor. Onlar Alman toplumuna ait mi” sorusuna, “Alman vatandaşı olanlar buraya ait. Ama çifte vatandaş ve Türk vatandaşı olanlar burada misafirdir” dedi. “Burada yaşayan Türkler şimdi korkmalı mı” sorusuna ise Gauland şu yanıtı verdi: “Ben çok açık söyledim. Çifte pasaportlular, öte yanda (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’ın anayasasına ‘Evet’ dedi. Onlar buraya halen içsel uyum sağlamamışlar. Bu uzun vadede zor olacak.”

MERKEL’İN İŞİ ZOR

Olası koalisyon ortaklarına görüşme çağrısı yapan Merkel’in hükümeti kurmada işi oldukça zor. Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) ‘Yeni bir büyük koalisyonda yokuz’ açıklamasıyla, Merkel’in hükümeti kurması zorlaştı. SPD kararını değiştirmezse, Merkel’in tek seçeneği Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşillerle üçlü bir koalisyon kurmak. Partilerin renkleri Jamaika bayrakları (siyah, sarı, yeşil) renklerini anımsattığından bu hükümete ‘Jamaika koalisyonu’ benzetmesi yapılıyor. Merkel, erken seçim veya azınlık hükümeti sorularını, “Ben istikrarlı bir hükümet istiyorum” diyerek geri çevirdi.

CEM ÖZDEMİR DIŞİŞLERİ BAKANI OLABİLİR

ALMANYA’daki yeni siyasi ortam Türkiye, Almanya ilişkilerinin de zora gireceğini gösteriyor. Başbakan Merkel seçim kampanyası esnasında Türkiye’yle müzakerelerin durdurulması ya da askıya alınmasını ekim ayında Avrupa Konseyi’ne getireceğini açıklamıştı. Hür Demokrat Parti de (FDP) Türkiye’yle müzakerelerin durdurulmasından yana. Yeşiller, kapının Türkiye’ye kapatılmasına karşı, ama Türkiye’ye silah satışının durdurulması gibi sert yaptırımları savunuyor.

‘MÜZAKERELER DEVAM ETMELİ’

Üçlü koalisyonda Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir’in Dışişleri Bakanlığı’na adı geçiyor. Özdemir, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasını geçen yıl Meclis’e getirmiş ve tasarının Meclis’ten geçmesinde aktif rol almıştı. Özdemir, AK Parti hükümetinin uygulamalarına yönelik eleştirileriyle de dikkat çekiyor. Hürriyet’e yaptığı açıklamada Alman büyük koalisyonunun Türkiye’yle AB müzakerelerini durdurma tartışmasının çok yanlış olduğunu söyleyen Özdemir şöyle dedi: “Müzakereler ilerlemiyor. Şu andaki hükümetle müzakerelerin bir yere varacağı söz konusu değil. Dolayısıyla müzakereler olduğu yerde dursun. Biz demokratik bir Türkiye’nin, referandumda karşı oy kullanmış insanların yanındayız. Onların yeri tabii ki Avrupa. Müzakerelerin kesilmesi Türkiye’ye yanlış bir sinyal olur. Biz buna taraftar değiliz. Bundan daha etkili yollar var. Örneğin Hermes kredilerinin kesilmesi. Hedefimiz iktidar olmalı, Türkiye değil.”

AŞIRI SAĞCI PARTİDE ÇATLAK

Alman seçimlerinden üçüncü parti olarak çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) içinde görüş ayrılıkları başladı. AfD Eşbaşkanı Frauke Petry, partinin giderek aşırı sağ söyleme kayması nedeniyle parlamentoda AfD grubu içinde yer almayacağını açıkladı.

YILDIRIM’DAN MERKEL’E TEBRİK MESAJI

Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün yapılan Almanya seçimine ilişkin değerlendirmede buldu. Başbakan Yıldırım özetle şunları söyledi:

“Merkel’e yazılı tebrik mesajı gönderdim. Birinci parti olsa da tek başına iktidar olamadı. Önceki seçime göre oy kaybetti. Büyük koalisyon olmayacak. Geriye Jamaika koalisyonu kalıyor. Liberaller, Yeşiller ve CDU var. Artık onların işi. Artık seçim havası bitti, geçim havası başladı. Normale dönelim, işimize bakalım. Türkiye ile uğraşmak, büyük büyük laflar etmenin zararı oldu. Hollanda da bunu yaptı, Almanya da yaptı oy kaybetti. Kim kazandı; ırkçılar kazandı. Almanya ırkçılık konusunda gelecekle ilgili tedbir almalı. Artık seçim öncesinin bir kenara bırakılarak Almanya, Türkiye ilişkilerinin tamir edilmesi lazım, bu mümkün.”