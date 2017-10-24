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Almanya, dördüncü çeyrekte hızlı büyüdü

Reuters
24.10.2017 - 12:23 | Son Güncelleme:

Almanya’da özel sektör siparişleri, ekim ayında son 6.5 yılın en hızlı büyümesini kaydetti.

ALMANYA’da imalat sektörü PMI ekim ayında 60.5 değerini alarak 60.2 olan beklentilerin üzerinde açıklandı. Endeks, bir önceki ay 60.6 değerini almıştı. Hizmet sektörü PMI verisi de ekim ayında 55.2 değerini alırken, 55.6 olan beklentilerin altında açıklandı. Endeks, bir önceki ay 55.6 değerini almıştı.
İmalat ve hizmet sektörleri Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. Endekste 50’nin üzerindeki değerler büyümeyi daralmadan ayırıyor.
Alman ekonomisi bir süredir tarihi düşük işsizlik, artan alım gücü ve sıfıra yakın borçlanma faizlerinin desteğiyle tüketim harcamaları kaynaklı büyüme kaydediyor. Angela Merkel’in 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerde dördüncü kez başbakan seçilmesinin ekonomideki bu canlılıkta rol oynadığı belirtiliyor.

Etiketler: özel sektör , Sanayi
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