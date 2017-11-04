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    Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Kaleiçi’ni gezdi

    AA
    04.11.2017 - 15:16 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya’da bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, sur duvarlarıyla çevrili Antalya Kaleiçi’ni gezdi.

    Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerinin ortak eseri surlar arasında gezen Gabriel, buradaki bir restoranda yemek yedi, bazı Alman vatandaşlarıyla sohbet etti.
    Gezisini bir Roma eseri olan Hadrian (Hadrianus) Kapısı’ndan başlatan Gabriel, kiremit çatılı 3 bin kadar evin bulunduğu, Kaleiçi’ndeki tarihi yapıtlar arasında fotoğraf çektirdi. Korumaları ve rehberleri eşliğinde yaklaşık iki saat bölgede kalan Gabriel, daha sonra ‘40 merdiven’ adı verilen taş merdivenlerden inerek Yat Limanı’nda kendisini bekleyen makam aracıyla bölgeden ayrıldı.

    Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Kaleiçi’ni gezdi

     

    Etiketler: Sigmar Gabriel , Antalya , hatıra
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