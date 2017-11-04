Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Kaleiçi’ni gezdi

Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerinin ortak eseri surlar arasında gezen Gabriel, buradaki bir restoranda yemek yedi, bazı Alman vatandaşlarıyla sohbet etti.

Gezisini bir Roma eseri olan Hadrian (Hadrianus) Kapısı’ndan başlatan Gabriel, kiremit çatılı 3 bin kadar evin bulunduğu, Kaleiçi’ndeki tarihi yapıtlar arasında fotoğraf çektirdi. Korumaları ve rehberleri eşliğinde yaklaşık iki saat bölgede kalan Gabriel, daha sonra ‘40 merdiven’ adı verilen taş merdivenlerden inerek Yat Limanı’nda kendisini bekleyen makam aracıyla bölgeden ayrıldı.