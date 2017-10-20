Almanya bu dahi kardeşleri konuşuyor

MAXIM (22) ve Raphael Nitsche (21) kardeşler, matematik ödevlerinde yardımcı olacak şekilde geliştirdikleri ve 'Math 42' adını verdikleri uygulamayı, iki yıl önce katıldıkları bir televizyon programında satışa çıkardı. 2 milyon euro isteyen Nitsche kardeşler, müşteri bulamadı. İki yıl sonra kapılarını bu kez ABD şirketi Chegg çaldı. Uygulamaya talip oldu. Taraflar 20 milyon euroya el sıkıştı. Chegg, iki kardeşe 12.5 milyon euroyu peşin ödedi. Geri kalan 7.5 milyon euroyu ise gelecek yıl havale edecek.

Satış sözleşmesi imzalandıktan sonra bankayı aradıklarını belirten Maxim Nitsch, “Bu kadar para gelecek. Sakın korkmayın dedik” dedi.





KENDİSİNE AYAKKABI ALACAK

Maxim Nitsch kendisine otomobil almayacağını ancak alışverişe çıkacağını ve ‘birkaç çift ayakkabı satın alacağını’ söyledi.

ABD şirketiyle pazarlığa oturup anlaşmayı imzalarken yalnız olmadıklarını da anlatan Maxim “Şirketle sözleşme imzalamak için masada iki kardeş yalnız değildik. İki iyi avukat ve iki iyi danışman da yanımızdaydı” dedi.