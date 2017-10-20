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    Almanya bu dahi kardeşleri konuşuyor

    BERLİN
    20.10.2017 - 12:38 | Son Güncelleme:

    Almanya’da Maxim ve Raphael Nitsche kardeşler, iki yıl önce 2 milyon euro istedikleri ancak müşteri bulamadıkları matematik uygulamasını, bir ABD şirketine tam 20 milyon euroya sattı.

    MAXIM (22) ve Raphael Nitsche (21) kardeşler, matematik ödevlerinde yardımcı olacak şekilde geliştirdikleri ve 'Math 42' adını verdikleri uygulamayı, iki yıl önce katıldıkları bir televizyon programında satışa çıkardı. 2 milyon euro isteyen Nitsche kardeşler, müşteri bulamadı. İki yıl sonra kapılarını bu kez ABD şirketi Chegg çaldı. Uygulamaya talip oldu. Taraflar 20 milyon euroya el sıkıştı. Chegg, iki kardeşe 12.5 milyon euroyu peşin ödedi. Geri kalan 7.5 milyon euroyu ise gelecek yıl havale edecek.
    Satış sözleşmesi imzalandıktan sonra bankayı aradıklarını belirten Maxim Nitsch, “Bu kadar para gelecek. Sakın korkmayın dedik” dedi.

    Almanya bu dahi kardeşleri konuşuyor

    KENDİSİNE AYAKKABI ALACAK
    Maxim Nitsch kendisine otomobil almayacağını ancak alışverişe çıkacağını ve ‘birkaç çift ayakkabı satın alacağını’ söyledi.
    ABD şirketiyle pazarlığa oturup anlaşmayı imzalarken yalnız olmadıklarını da anlatan Maxim “Şirketle sözleşme imzalamak için masada iki kardeş yalnız değildik. İki iyi avukat ve iki iyi danışman da yanımızdaydı” dedi.

    Almanya bu dahi kardeşleri konuşuyor

    Etiketler: ALMANYA , matematik uygulaması , Maxim Nitsche
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