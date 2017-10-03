Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Almanya birleşmeyi kutluyor

    Almanya birleşmeyi kutluyor

    DW Türkçe
    03.10.2017 - 10:29 | Son Güncelleme:

    Almanya'da 3 Ekim Birleşme Günü kutlamaları yapılıyor. ‘Birlikte Almanyayız' sloganlı kutlamaların merkezi töreni bu yıl Mainz şehrinde düzenleniyor. Gutenberg Müzesi'ni ziyaretin ardından Mainz Katedrali'nde dini ayin düzenlendikten sonra devlet erkânının katılacağı resmi törene geçilecek. Federal devlet, eyalet, toplum kuruluşları ve devlet kurumlarının tanıtımının yapıldığı iki günlük kutlamalara 500 bin kişinin katılması bekleniyor.

    Mainz'daki merkezi törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, genel seçimden sonra görevden ayrılan Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert ve Başbakan Angela Merkel de hazır bulunacak.

    Son derece sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı törenler sırasında yüzlerce kişinin katılımıyla protesto gösterilerinin de yapılması bekleniyor. 4 bin 300 polisin görev yapacağı kutlamalar akşam saatlerinde Ren nehri kıyılarındaki havai fişek gösterisiyle sona erecek. 2018 yılı merkezi kutlama töreni Berlin eyaletinde yapılacak.

    Mainz'ın hükümet merkezi olduğu Rheniland-Pfalz eyaletinin başbakanı Malu Dreyer 3 Ekim'in aynı zamanda Almanya'nın birliğinin muhafazası için verilmiş bir sinyal olacağını söyledi. Dreyer bir gazeteye verdiği demeçte, "Almanya'da kendini yalnız bırakılmış hisseden insanların olduğunu" söyledi. Dreyer, "24 Eylül genel seçimlerinin sonucu bizleri durup düşünmeye sevk etmelidir. Bunca seçmenin oyunu akıl karıştıracak şekilde kullanmasına yol açan hatalar üzerinde değerlendirme yapmalıyız” dedi.

    Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Almanya'nın birleşme sürecinin başarılı geçtiğini ve "geçmişte kalan radikal güçlerin Almanya'yı geçmişe götürmesine ve ülkeyi bölmesine asla izin vermeyeceklerini" söyledi.

    Federal Hükümetin Doğu Almanya görevlisi Iris Gleicke doğu eyaletlerindeki yapısal problemlere dikkat çekti. Gleicke küreselleşme ve nüfus yapısındaki değişikliğin bölgesel farkları arttırdığı Doğu Almanya'nın kişi başına yurtiçi hâsıla ve işgücü verimliliğinde henüz Batı Almanya düzeyine gelmediğini söyledi. Yeni eyaletlerin ekonomik başarısına da işaret eden Iris Gleicke birleşmenin üzerinden geçen 27 yılda yeni eyaletlerin gayrı safi hasılasının ikiye katlandığını ve işsizliğin önemli oranda azaldığını belirtti.

    Etiketler: Almanya , Alman , angela merkel , Angela Merkel
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri