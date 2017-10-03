Almanya birleşmeyi kutluyor

Mainz'daki merkezi törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, genel seçimden sonra görevden ayrılan Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert ve Başbakan Angela Merkel de hazır bulunacak.

Son derece sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı törenler sırasında yüzlerce kişinin katılımıyla protesto gösterilerinin de yapılması bekleniyor. 4 bin 300 polisin görev yapacağı kutlamalar akşam saatlerinde Ren nehri kıyılarındaki havai fişek gösterisiyle sona erecek. 2018 yılı merkezi kutlama töreni Berlin eyaletinde yapılacak.

Mainz'ın hükümet merkezi olduğu Rheniland-Pfalz eyaletinin başbakanı Malu Dreyer 3 Ekim'in aynı zamanda Almanya'nın birliğinin muhafazası için verilmiş bir sinyal olacağını söyledi. Dreyer bir gazeteye verdiği demeçte, "Almanya'da kendini yalnız bırakılmış hisseden insanların olduğunu" söyledi. Dreyer, "24 Eylül genel seçimlerinin sonucu bizleri durup düşünmeye sevk etmelidir. Bunca seçmenin oyunu akıl karıştıracak şekilde kullanmasına yol açan hatalar üzerinde değerlendirme yapmalıyız” dedi.

Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Almanya'nın birleşme sürecinin başarılı geçtiğini ve "geçmişte kalan radikal güçlerin Almanya'yı geçmişe götürmesine ve ülkeyi bölmesine asla izin vermeyeceklerini" söyledi.

Federal Hükümetin Doğu Almanya görevlisi Iris Gleicke doğu eyaletlerindeki yapısal problemlere dikkat çekti. Gleicke küreselleşme ve nüfus yapısındaki değişikliğin bölgesel farkları arttırdığı Doğu Almanya'nın kişi başına yurtiçi hâsıla ve işgücü verimliliğinde henüz Batı Almanya düzeyine gelmediğini söyledi. Yeni eyaletlerin ekonomik başarısına da işaret eden Iris Gleicke birleşmenin üzerinden geçen 27 yılda yeni eyaletlerin gayrı safi hasılasının ikiye katlandığını ve işsizliğin önemli oranda azaldığını belirtti.