Almanya başarıdan başarıya koşuyor

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) açıkladığı verilere göre Ekonomideki canlanmaya tüketim artışı, yatırımlar ve tüm dünyada Alman mallarına talep artışı büyük rol oynadı. İhracat 2017’de rekor düzeye ulaştı. İlk 11 ayda ihracat bir önceki yıla oranla yüzde 6.5 artarak, 1.18 trilyon euroya ulaştı. Düşük faizler ve gelişen konjonktür sayesinde vergi gelirleri de arttı. Hazineye 2017’de arka arkaya dört yıldır daha fazla para aktı.

BÜYÜME DEVAM EDECEK

‘Unicredit’ ekonomisti Andreas Rees, büyümeyi, “Alman ekonomisi başarıdan başarıya koşuyor” diye yorumladı. Büyümenin devam edeceğini açıkalayan ekonomi uzmanları ise, iş pazarının da büyüyeceği ve ücretlerde artış yaşanacağı görüşünde. Alman hükümeti ve resmi kurumlar da 2018’de benzeri yüksek bir büyüme kaydedileceğinden hareket ediyor. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü, iş pazarında iş gücü sıkıntısı yaşanacağı uyarısında bulundu.

Alman ekonomisi, 2012’de yüzde 0.5, 2013’te yüzde 0.5, 2014’te yüzde 1.9, 2015’te yüzde 1.7 ve 2016’da yüzde 1.9 büyümüştü.