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    Almanya askıya alırsa ne olur? Müsteşardan flaş açıklama...

    Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
    26.01.2018 - 11:08 | Son Güncelleme:

    Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Almanya'nın Leopard tanklarının modernizasyonunu askıya almasıyla ilgili "Şu anda önümüze kısıt vesaire getirilen herhangi bir kalemle ilgili hiçbir endişeye sahip değiliz. Alternatif kaynaklarımız var. Onun bunun ambargosuna tehdidine boyun eğmemek adına savunma sanayiinde yetkin hale gelmemiz gerekiyor" dedi. 

     

    Ar-Ge projeleri sözleşmesi töreninde konuşan Demir, Leopard tanklarının modernizasyonu tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

    "Biz aslında çeşitli ortamlarda hemen hemen her kesimde problemin çözümünü biliyoruz. Ülkemizin kalkınması, ekonomimizin gelişmesi için bizim yüksek katma değerli ürün üretmemiz lazım. Bu genel ekonomi ve genel sanayi için söz konusu. Ama savunma sanayiine gelince bir kat daha önem taşıyor. Neden; çünkü bir anlamda ülke olarak istiklalimizin garantisi, bağımsızlığımız ve ülke olarak kendi çıkarlarımız doğrultusunda karar vermemizin anahtarıdır. Malum Leopard tankları şöyle oldu böyle oldu. Biz bize soranlara diyoruz ki; şu anda önümüze kısıt vesaire getirilen herhangi bir kalemle ilgili hiçbir endişeye sahip değiliz. Alternatif kaynaklarımız var. Bu yönde daha kuvvetle özgür olabilmek, kendi kararlarımızı verebilmek, onun bunun ambargosuna tehdidine boyun eğmemek adına yüksek teknolojili ürünlerin oluşması, bağımlılığımızın azalması ve özellikle savunma sanayiinde yetkin hale gelmemiz gerekiyor. Bunun da anahtarı yüksek teknolojiye giden yolda Ar-Ge yapmak."

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    Etiketler: tank , Ankara , son dakika
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