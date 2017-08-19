'Almanya AB adına racon kesiyor'

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in “Türkiye ile Gümrük Birliği’ni genişletme çalışmalarını şu an için takip etmeyi düşünmüyoruz” sözlerine karşılık Yıldırım, “Gümrük Birliği meselesi Almanya’nın Avrupa Birliği adına tek başına karar vereceği bir konu olmamalıdır. Almanya, ‘Bütün Avrupa Birliği benden sorulur’ havasında birlik adına racon kesiyor. Bu doğru değil. Birliğin kurumsal yapısına, birliğin ilkelerine usullerine de uymayan bir şeydir, bir dayatma anlamına gelir.” dedi.



Yıldırım, Kahramankazan yolu temel atma töreninde ise aynı konuya değinirken özetle şunları söyledi: “Dur bakalım, sen Gümrük Birliği güncellenmesin diyorsun. Türkiye milletinin ülkesinin menfaati olmayan, ülkesinin yararına olmayan hiçbir şeyin peşinde olmaz. Ne yapacaksak, neye karar vereceksek önce millete sorarız.



TÜRKİYE KILIÇDAROĞLU’NA RAĞMEN BÜYÜYOR

CHP Genel Başkanı ne diyor, ‘Türkiye güvenli değil. Mal güvenliği yok, can güvenliği yok Türkiye’ye gitmeyin.’ Türkiye’nin dostu olmayanlar da aynı şeyi söylüyor. Kılıçdaroğlu’nun onlardan farkı ne? Türkiye, Kılıçdaroğlu’na rağmen ana muhalefet partisine rağmen büyüyor.”



Yıldırım, PKK ile mücadeleyle ilgili olarak ise “Gerekirse Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi terörün başını ülkemize yaklaşmadan sınırlarımızın dışında etkisiz hale getirmekten asla çekinmeyeceğiz” ifadesini kullandı.