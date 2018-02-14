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Almanya 2017'nin son çeyreğinde 0,6 büyüdü

AA
14.02.2018 - 11:13 | Son Güncelleme:

Almanya ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 0,6 arttı. Büyüme performansı, piyasalardaki yüzde 0,6’lık beklentiyi karşıladı.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumlu katkı dış talepten geldi. İhracat ve ithalat dengesi GSYH üzerinde olumlu bir etki yaptı.

Yıllık bazda ise dördüncü çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı, piyasalardaki yüzde 3’lük beklentinin hafif altında yüzde 2,9 seviyesinde belirlendi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğindeki ekonomik performans, iç piyasada istihdamdaki 44,7 milyon kişiyle gerçekleşti.

Etiketler: Almanya , Büyüme , Federal İstatistik Ofisi
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