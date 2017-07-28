Almanlarla Türklerin arasında sorun yok

TÜRKİYE’de bulunan Rheinland-Pfalz Türk-Alman İşverenler Derneği (TDU-Pfalz e.V.) Başkanı Ender Önder, Federal Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Dr. Georg Birgelen ile görüştü Başkonsolos Birgelen’in İstanbul’daki rezidansında gerçekleşen görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Görüşmede vize başvuruları, ticaret ve ekonomik yatırımlar, siyasi gelişmeler, Türkiye ile Almanya arasında projeler ve ortaklıklar hakkında görüşüldü.

TDU-Pfalz e.V. Başkanı Önder, “Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler benim için çok önemli, bunu her fırsatta vurguluyorum. Federal Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Dr. Georg Birgelen’in makamında yaptığımız samimi ve bilgilendirici görüşmemizde, özelikle Almanya’da yaşan Türklerin hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmede vize başvuruları, ticaret ve ekonomik yatırımlar, siyasi gelişmeler ile Türkiye ve Almanya arasında projeler ve ortaklıklar hakkında görüşüldü” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BU KRİZ KALICI OLMAZ

Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Dr. Georg Birgelen ise “Türkiye ile Almanya arasında geçici bir siyasi kriz yaşanmaktadır. Ancak Türk ve Alman halkları dosttur. Beşiktaş ve Herne, Beyoğlu ile Mannheim Belediyeleri arasındaki kardeş şehir anlaşmaları mevcut. Birçok şehir arasında da böyle anlaşmalar var ve sürmesi gerekiyor. Tabii ki kültürel, sosyal ve diğer projelerde de mutlaka diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesi taraftarıyım” dedi.

KOPARIRSAK YANLIŞ BİR YOLA GİRMİŞ OLURUZ

TDU-Pfalz Başkanı Önder, “Türk-Alman ilişkileri yüzyıllara dayanıyor ve bu ilişkileri şimdi koparmakla yanlış bir yola girmiş oluruz. Alman turistlerin, iş adamlarının ve Alman uyruklu insanların Türkiye ile hiçbir sorunu olmadığını gördüm” dedi.

Türk-Alman ilişkilerinin yeniden dostluk zeminine dönmesi gerektiğini kaydeden Önder, iki ülke arasında proje ve etkinliklerin artmasını istediğini ifade etti.

“Türkiye’de Alman şirketlerinin sayısı 7 bine yaklaşırken, Almanya’da okuyan ve mesleğini bitiren birçok akademisyen ve kalifiye elemanların Türkiye’yi tercih ettiğini görmekteyiz” diyen Önder, bu durumun gelecekte artacağını söyleyen bilim adamlarının açıklamalarının, Türkiye’nin gelecek vadeden bir ülke olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti. Başkan Önder, TDU-Pfalz Türk-Alman İşverenler Derneği’nin çok sayıda proje ve etkinliğinin olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasında önemli görüşmeler yaptığını sözlerine ekledi.