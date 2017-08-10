Almanların en sevdiği politikacı Schaeuble

ARD-DeutschlandTrend’in yaptırdığı, ‘Almanya’da En Çok Sevilen Politikacılar’ anketi sonuçları açıklandı. En sevilen politikacılar listesinde ilk sırayı yüzde 64 ile Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble alırken, ikinci sırada yüzde 63 ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yer aldı. Ankete göre, Başbakan Merkel, 10 puan birden kaybederek yüzde 59 ile üçüncü sıraya geriledi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz’un popülarite oranı ise yüzde 33’le bugüne kadar yapılan anketlerin en düşük puanı oldu.

Anket sonucuna göre, mayıs ayında yüzde 55 olan Federal hükümetten memnuniyet oranı da yüzde 47’ye düştü. Anket sonuçlarında, seçim yapılması halinde Başbakan Merkel’in yüzde 52, rakibi Martin Schulz’un ise yüzde 30 oy alacağı öngörüldü.

Ankete göre, bu pazar seçim olması durumunda CDU/CSU yüzde 39, SPD yüzde 24, Sol Parti yüzde 9, Yeşiller, FDP ve sağ popülist parti AfD yüzde 8’er oy alacağı tahmin edildi.