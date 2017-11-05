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Almanlar Türkiye’ye geri mi dönüyor?

Kazım DOĞAN / FRANKFURT
05.11.2017 - 13:33 | Son Güncelleme:

Hamburg merkezli tur operatörü Öger Tours, Mısır’ın turizm bölgesi Hurghada’da 2018 yaz programını açıkladı. Öger Tours CEO’su Rosati, Türkiye’ye yönelik 2018 yılı erken rezervasyonlarındaki artışın umut verici olduğunu söyledi. Ayrıca Öger Tours, 2018 Türkiye kapasitesini yüzde 20 oranında büyütme kararı aldı.

HURGHADA’daki toplantıda konuşan Öger Tours CEO’su Songül Göktaş Rosati, misafirlerinin geçen yıl da Türkiye’den memnun kaldıklarını söyledi. Türkiye’ye yönelik 2018 yılı erken rezervasyonlarındaki artışın umut verici olduğunu belirten Rosati, bu nedenle Türkiye uçuş programını genişlettiklerini ifade etti. 2018 yılında Türkiye dahil, doğu bölgelerinde fiyatların sabit kaldığını belirten Rosati, Türkiye ve Tunus’ta çocuklar için 99 eurodan başlayan fiyatlar belirlediklerini ve bunun da Türkiye’nin fiyat/kalite performansını pozitif yönde etkileyeceğini söyledi.

30 EUROYA ODANI KENDİN SEÇ
Thomas Cook’un başlattığı ’24 saat müşteri memnuniyeti’ ve ’odanı kendin seç’ uygulamalarının 2018 sezonunda devreye gireceğini açıklayan Rosati, “Müşteriler 30 euro karşılığında kendi odalarını önceden rezerve edebilecek. Öte taraftan otel, katalogdaki ya da paket turdaki sözlerine sadık kalmazsa, müşteriler 24 saat içinde yardım alacak ve bir sonraki tatillerinde yüzde 25 hediye çeki kazanacak” dedi.

Almanlar Türkiye’ye geri mi dönüyorÖger Tours CEO’su Songül Göktaş Rosati

YENİ KONSEPT: UFAK & AİLEVİ
Şirketin Ürün Müdürü Altan Tarakçı da Türkiye’de ‘Ufak&Ailevi’ adıyla bir program daha başlattıklarını açıkladı. Tarakçı, “Büyük ve konforlu otellerde kendini iyi hissetmeyen bireyler için daha çok aile işletmesi tarzındaki küçük otelleri kataloğumuza aldık. Bunlar genellikle yöresel özellikler taşıyan otellerden seçildi” dedi.

HAFTADA 600’DEN FAZLA UÇUŞ OLACAK
Öger Tours, 2018 Türkiye kapasitesini yüzde 20 oranında büyütme kararı aldı. Berlin ve Baden-Baden bağlantılı yeni full charter bağlantıları oluşturulurken, Düsseldorf, Hannover, Köln, Stuttgart ve Münih gibi önemli merkezlerden Türkiye’ye yönelik kapasite artırılıyor.
Öger Tours’un 2018 Türkiye yaz operasyonunun merkezinde de yine Antalya bulunacak. Altan Tarakçı, “Almanya’nın 20 havalimanından Antalya’ya haftada 500’e, Ege’ye ise haftada 110’a varan sayılarda uçuş düzenleyeceğiz. Uçuş programımızı genişletmenin yanında, talebin değişmesi durumunda buna yanıt verebilecek esnek bir yapıya da sahibiz” dedi.

Etiketler: Hamburg
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