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    Almanlar son dakikada Türkiye’yi seçti

    AA
    25.12.2017 - 15:40 | Son Güncelleme:

    Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Fiebig “Türkiye’ye tatil talebinde yeniden artış var. Her zevke uygun çeşitlilik ile mükemmel fiyat-performans ilişkisi de ikna edici” dedi.

    Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Alman tur operatörlerinin Türkiye’de tatil taleplerinin yeniden arttığını söyledi. Alman tur operatörlerinin 2017’de Türkiye’ye özellikle son dakika rezervasyonlarının arttığını bildirdiklerini söyleyen Fiebig, artışın çok iyi fiyat-performans ilişkisinden ve kapasitelerin mevcudiyetinden kaynaklandığını kaydetti.

    HER ZEVKE UYGUN ÇEŞİTLİLİK VAR

    Türkiye’nin her zevke uygun inanılmaz çeşitlilik barındırdığına dikkati çeken Fiebig, Türkiye’de güneş, plaj, güzel tesislerin yanı sıra birçok kültürel unsur, bisiklet turları ile doğa yürüyüşlerinin yapılabileceğini belirterek mükemmel fiyat-performans ilişkisinin de hem gençler hem de aileler için ikna edeci olduğunu söyledi. Fiebig, Türkiye’nin hepsi dahil (All-Inclusive) tekliflerle de puanını artırdını kaydetti.

     

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    Etiketler: Alman turist , son dakika Türkiye , Almanya'dan türkiye rezervasyonları arttı
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