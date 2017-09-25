Almanlar kararını verdi: Merkel yine kazandı ama... Aşırı sağ depremi

ALMANYA’da halk, 19’uncu dönem Federal Meclis’i (Bundestag) belirlemek üzere dün sandık başına gitti. Oy verme işlemenin bitmesiyle birlikte yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre; Başbakan Angela Merkel’in (63) liderliğini üstlendiği muhafazakâr Hıristiyan Birlik partileri (CDU/ CSU) ciddi kayıp yaşayarak yüzde 32.2 oy aldı. Ancak bu sonuca karşın Alman halkı Merkel’e Başbakanlık koltuğundaki dördüncü dönemi için vize vermiş oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Martin Schulz (61) başkanlığındaki mevcut koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise II. Dünya Savaşı sonrası en düşük seviyesinde seyrederek, yüzde 20.8’de kaldı. Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Schulz, adaylığını açıkladığı Ocak ayı başındaki olumlu havadan yararlanamadı.

PARLAMENTOYA 6 PARTİ GİRDİ

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), yüzde 13.2 oy almasına karşın ilk kez Parlameto’ya girmeyi başardığı için “seçimin galibi” olarak nitelendiriliyor. Seçim barajının yüzde 5 olduğu Almanya’da Bundestag’da yer alacak diğer dört parti ve oy oranları ise şöyle: Liberal saflardaki Hür Demokratik Parti (FDP) yüzde 10.4, çevreci Yeşiller yüzde 9.3 ve Sol Parti yüzde 8.9.

Resmi olmayan sonuçlara göre; partilerin Parlamento’daki milletvekili dağılımları da şöyle: Hıristiyan Demokratlar 239, Sosyal Demokratlar, 150, Almanya için Alternatif 93, Hür Demokratik Parti 77, Sol Parti 66 ve Yeşiller 65.

MERKEL’İ ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Merkel seçim sonrası konuştu ve “en güçlü parti olarak hükümeti kurma görevini yerine getireceklerini” duyurdu. Ancak işi hiç de kolay değil. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Şansölye’yi ‘Jamaika koalisyonu’ bekliyor.

İlk sonuçların gelmesiyle birlikte kameraların karşısına geçen Merkel, “Daha iyi bir sonuç bekledik. Ama unutmayalım ki, olağanüstü zor bir yasama dönemi geçirdik Ancak biz Hıristiyan Birlik olarak stratejik hedefemize de ulaştık. En güçlü parti olarak, hükümeti kurma görevini aldık. Bu görevi yerine getireceğiz“ dedi. Hükümetinin ekonomi ve güvenliğin yanı sıra AfD’nin elde ettiği sonucun temel nedenlerinden olan göç meselesine de eğileceğini ifade eden Merkel, AfD’ye oy veren seçmenlerin kaygı ve meraklarını dinleyeceğini de sözlerine ekledi. Seçimlerin ardından siyasi parti liderlerinin katıldığı tartışma programında konuşan Merkel, azınlık hükümeti kurmayı planlamadığını, “Almanya için istikrarlı bir hükümet kurma niyetinde olduğunu” vurguladı.

‘JAMAİKA KOALİSYONU’NA YEŞİL IŞIK

Yeşiller’in liste başı adayı Cem Özdemir’den ‘Jamaika koalisyonu’na yeşil ışık... Özdemir, Hıristiyan Birlik partileri ve Hür Demokratlarla bir araya gelebileceklerini açıkladı. Özdemir, ırkçılıkla mücadele ve sosyal adaletin de sesi olacaklarını kaydetti. Almanya’da her partinin rengi var. Hıristiyan Birlik partileri siyah, Hür Demokratlar sarı, Yeşiller ise ise yeşil renk ile temsil ediyor. Bu koalisyon ihtimali ise Alman medyasında Jamaika bayrağının renklerine atıfta bu ifadeyle anılıyor.

SCHULZ İSTİFA ETMİYOR

Partisinin başında kalacağını ifade eden SPD lideri Schulz ise sonucu “demokrasi için felaket” olarak nitelendirdi. Hükümete girmeyeceklerini açılayan Schulz, “Bugün bizim için ağır ve acı bir gün. Hedefe ulaşamadık. Kaybettik” dedi. Seçim sonrası tartışma programında Schulz, seçimin en büyük kaybedeninin Merkel olduğunu savundu. Bu tabloda seçim öncesi AfD ve Sol Parti ile kesinlikle hükümet kurmayacağını açıklayan Merkel’e tek şans kalıyor: Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile üçlü koalisyon. Ancak bu da oldukça zorlu bir süreç olacak. Çünkü FDP, Yeşiller’in de yer aldığı bir üçlü koalisyona sıcak bakmıyor.

‘SÖYLEMLERİ NAZİ DÖNEMİNİ HATIRLATIYOR’

Geçen yıl Berlin’de aldığı yüzde 14.2 oyla, bu yıl Mart ayındaki başarılarıyla eyalet meclislerine girerek Bundestag için ciddi sinyaller veren Almanya için Alternatif (AfD); İslam, mülteci ve yabancı karşıtı bir politika izliyor. 2013’de Euro Bölgesi kurtarma paketlerine tepki olarak kurulan AfD, Avrupa’yı derinden etkileyen mülteci krizini kullanarak güçlendi. Partinin kurucularından Alexander Gauland, son olarak Türkiye kökenli siyasetçi Aydan Özoğuz için “Anadolu’ya gitsin de kurtulalım” ifadesini kullanmıştı. AfD kullandığı söylemin Nazi rejimiyle korkutucu benzerlikler taşıdığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Hatta Eşbaşkan Frauke Petry için ‘Adolfina’ takma adı kullanılıyor.

AFD’YE PROTESTO

AfD’nin liste başı adaylarından Alice Weidel ilk sonuçların gelmesinin ardından destekçilerine seslendi. “Yapıcı muhalefet” sözü veren Weidel, “Milyonlarca seçmen Parlamento’da yapıcı muhalefet görevini bize emanet etti” ifadesini kullandı. Alman devlet televizyonu ARD’nin sandık çıkış anketine göre AfD eski Doğu Almanya’da çok daha güçlü. Afd eski Doğu Almanya’da oyların yüzde 21,5’ini, eski Batı Almanya’da ise yüzde 11’ini almış görünüyor. AfD’nin ağır toplarından Alexander Gauland ise ilk sonuçların belli olmasının ardından yaptığı açıklamada “Almanya’yı değiştirme” sözü verdi. Gauland, Başbakan Angela Merkel’den hesap sormaya devam edeceklerini söyledi.

AFD SÖZCÜSÜNDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Seçimlerde büyük başarı elde eden AfD Avrupa Sözcüsü Dr. Hugh Theodore Bronson “Türkiye’de gazetecilerin ve Alman vatandaşların ‘keyfi tutuklamalara maruz kaldığını” savundu. BBC Türkçe’ye konuşan Bransoni “Türkiye Avrupa’nın parçası değil ama Türkiye ile ilişkilerimiz iyi olmalı” dedi. Türkiye ile Almanya’nın uzun süredir müttefik olduğunu ama liderler arasında bunun geçerli olmayabileceğini belirten Bronson, “Birçok Alman için şu an sorun Erdoğan ve onun sert rejimi. Erdoğan gazetecileri, öğretmenleri ve avukatları tutuklatıyor. Bu demokratik bir yaklaşım değil” diye konuştu. AfD sözcüsü, Türkiye’nin gelecekte öneminin daha da artacağını ifade ederken, “Türkiye ile ekonomik ve finansal ilişkilerimiz iyi olmalı” ifadelerini kullandı.

SEÇİMDEN NOTLAR

Halkın dün sabah erkenden seçim merkezlerine gitmeye başladığı seçimlere 42 parti katıldı, 4 bin 828 aday arasında Türk kökenli 92 aday da bulunuyordu.

Almanya’da 16 eyalette 299 seçim bölgesi bulunuyor. 18 yaşını dolduranların oy hakkına sahip olduğu seçimlerde 31.7 milyonu kadın, 29,8 milyonu erkek toplam 61.5 milyon kayıtlı seçmen vardı. İlk kez oy vereceklerin sayısı da yaklaşık 3 milyon olarak açıklandı.

Almanya’da yaklaşık 17 milyon göçmen kökenli bulunuyor. Bunların 5.8 milyonun oy kullanma hakkı var.

Türkler, 3 milyonluk nüfuslarıyla en büyük göçmen grubunu oluşturuyor. 1 milyon 300 bini Alman vatandaşlığına geçmiş durumda. Türk kökenli Alman seçmenlerin sayısı 720 bin.

Her seçmenin genel seçimler için 2 oyu bulunuyor. Birinci oy seçim bölgesinde doğrudan milletvekili adayına veriliyor, ikinci oyla da parti seçiliyor. İkinci oy, partilerin Federal Meclis’te ne kadar milletvekili çıkaracağını belirliyor.

Seçimlerde toplam 73 bin 500 sandıkta yaklaşık 650 bin seçim görevlisi yer aldı.

OY PUSULASINDA ERDOĞAN’IN ADI

Almanya’da dün düzenlenen seçimler esnasında bazı seçmenler oy pusulasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını yazdı. Berlin Postası’nın haberine göre bir Türk seçmen oy pusulasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını yazdı. Almanya’da Türk kökenlilerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği (ADD) partisi sadece 13.1 milyon seçmenin bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya’da seçimlere katıldı.