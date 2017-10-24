Almanlar için ‘dönüş’ umudu

SON yıllarda turizmde yaşanan düşüş sonrasında yurtdışından gelen haberler sektörü umutlandırdı. Rusların geri dönmesinden sonra bir iyi haberde Almanya’dan geldi. Alman Turizm Ekonomisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel’in verdiği bilgiye göre 2018 yılında Türkiye’ye gelecek Alman turistlerin sayısı en az yüzde 20 artacak. Antalya’da düzenlenen bir etkinlik için Türkiye’ye gelen Michael Frenzel, “Şu anki rezervasyonlar, Türkiye’yi ziyaret eden Alman turistlerin artmaya başladığını gösteriyor. Ancak asıl artışın 2018’de yaşanması bekleniyor. Erken rezervasyonlarda bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 20 seviyesinde” dedi.

FİYATLAR DAHA UYGUN

Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin artışında fiyat avantajının öne çıktığını dile getiren Frenzel, şöyle devam etti: “Türk tatil paketlerinin fiyatlandırılması, diğer varış noktalarına kıyasla oldukça rekabetçi. Yani Türkiye diğer destinasyonlara göre daha uygun fiyat veriyor. Bu da Alman turistlerin ilgisini çekiyor.”

Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 2017’nin ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.41 artarak 21 milyon 983 bin 873’e yükseldi. Türkiye’ye ilk 8 ayda en çok turist gönderen ülke 3 milyon 333 bin 476 kişi ile Rusya oldu. İkinci sırada ise Almanlar yer aldı. Almanya’da geçen yıl ilk 8 ayda 2 milyon 714 bin 861 kişi gelirken bu yıl 2 milyon 500 bin 197’ye geriledi.