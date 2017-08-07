Almanca’ya 5 bin yeni sözcük girdi

Bu beş bin sözcük arasında ‘fake news’, ‘selfie’ gibi Almanca’ya yerleşen İngilizce kökenli birçok sözcük de bulunuyor. Siyasi tartışmalarda kullanılan ‘flüchtlingskrise’ (mülteci krizi), ‘postfaktisch’ (gerçek ötesi) gibi kavramlar da yeni sözcükler arasında.

‘Duden’, yıllardır Almanca’yı zenginleştiren yeni sözcüklerle baskısını genişletiyor. Yeni baskı 145 bin sözcük içeriyor. ‘Duden’ sözlüğünde 1880’de 27 bin civarında sözcük bulunuyordu. ‘Duden’ her 3 yıl ya da 5 yılda bir yeni baskı yapıyor.