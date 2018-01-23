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    Alman yönetmen Wedel kalp krizi geçirdi

    BERLİN
    23.01.2018 - 12:22 | Son Güncelleme:

    Üç Alman kadın oyuncunun cinsel taciz ve tecavüzle suçladığı Alman yönetmen Dieter Wedel kalp krizi geçirdi.

    ÜNLÜ film yapımcısı Harvey Weinstein’ın kadın oyunculara cinsel taciz ve tecavüz olaylarının ortaya çıkmasından sonra bir skandal da Almanya’da patlak vermişti. Patricia Thielemann, Jany Tempel ve adının açıklanmasını istemeyen diğer kadın oyuncu, yönetmen Dieter Wedel’i kendilerini cinsel ilişkiye zorlamakla suçlamıştı. Die Zeit gazetesine konuşan üç kadın oyuncu, Wedel’in kendilerini iş görüşmesi için otel odasına çağırdığını, burada senaryodan erotik sahneler okutarak tacize ve tecavüze zorladığını iddia etmişti.

    Wedel, kadın oyuncuların iddialarını reddetmiş, eşi Uschi Wolters ise “Suçlamalar saçma. Kadınların hiçbir sözüne inanmıyorum” diyerek Wedel’e destek vermişti. Ancak suçlamalar üzerine Münih Savcılığının yönetmen Wedel hakkında cinsel suç şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi. Olaylar üzerine yönetmen Wedel kalp krizi geçirerek Hamburg’ta hastaneye kaldırıldı.

    Etiketler: avrupadan haberler
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