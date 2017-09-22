Alman yatırımları etkilenebilir

Alman ihracatçıları, ihracat işlemlerindeki ticari ve siyasi risklere karşı federal hükümet tarafından sağlanan bu garantilere başvurabiliyor. Alman hükümeti bu garantiyi parlamentonun yıllık olarak belirlediği limite kadar veriyor. Alman firmaların diğer ülkelere yaptığı ihracatın yüzde 85’i Hermes kapsamına girebiliyor. Bir başka deyişle, Alman bir firmanın Türkiye’ye yaptığı ihracatın yüzde 85’i Hermes garantisi kapsamında olabiliyor. Hermes’in sınırlandırılması, Alman yatırımcıların Türkiye’ye ihracatını azaltma hedefini güdüyor. Almanya ve Türkiye’de yatırımları olan işadamı Kemal Şahin, “Hermes, Almanya’nın Eximbank’ı olarak değerlendirilebilir” dedi.

İHRACATI ETKİLEYEBİLİR

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurucu başkanı olan ve temmuz ayında Başbakan Binali Yıldırım’la Alman firmaların görüşmesine katılan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, düzenlemenin Almanya’yla yapılan ticarete olumsuz etkisi olacağını söyledi. Daha önce Alman hükümetinden yapılan açıklamalar kapsamında böyle bir ekonomik karar beklediklerini söyleyen Şahin, “Devlet ihracatçılara verdiği garantiyi Türkiye özelinde azaltmış oluyor. Hermes kredileri, özellikle Almanya’dan teknoloji ithalatlarında öne çıkan bir yöntemdi. Belli ki, devlet eliyle, Türkiye’nin Almanya’dan yaptığı teknoloji ithalatı azaltılmaya ve zorlaştırılmaya çalışılıyor. Bunun Almanya’dan yapılan yatırımlara ve ihracata etkisi olur” dedi.