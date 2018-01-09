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    Alman yargısı terör suçlusunu Türkiye’ye vermedi

    Ali VARLI / BERLİN
    09.01.2018 - 23:24 | Son Güncelleme:

    ALMANYA Anayasa Mahkemesi, Türkiye’de işkence görebileceği gerekçesiyle terör örgütü üyesi bir kişinin Türkiye’ye sınırdışı edilmesini durdurdu.

    Alman Anayasa Mahkemesi bu kararı, 2015 yılında Berlin’de terör örgütü Junud el Şam’a yardım ve yataklık suçlarından üç yıl altı ay hapis cezası alan bir hükümlünün başvurusu üzerine aldı. Almanya’da doğan ve Türk vatandaşı olan hükümlü, terör örgütüne para yardımında bulunmak ve örgüt üyesi olmaktan üç yıl altı ay hapis cezası aldı. Berlin Yabancılar Dairesi, 2016 yılında aldığı kararla terör örgütü üyesini Türkiye’ye sınırdışı etmek istedi. Mahkemeye itirazı ve sığınma talebi reddedilen şahıs, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu ve Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye ile ilgili raporunu da kanıt olarak gösterdi. Yüksek mahkeme sözkonusu kişinin, “işkence görme tehlikesi ve insanlık dışı tutukluluk koşulları ile karşı karşıya kalabileceği gerekçesiyle” yaptığı itirazı yerinde buldu ve Türkiye’ye sınırdışı edilmesini durdurdu. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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