Alman vekillere Konya formülü bulundu

TÜRKİYE, NATO’ya tahsisli Konya’daki üste görevli Alman askerlerinin “NATO şemsiyesi” altında Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesine izin verdi. Alman devlet televizyonu ARD tarafından duyurulan bu haberi Ankara da doğruladı.

ARD, önerinin Alman NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller tarafından yapıldığını ve söz konusu davete yönelik belgenin pazartesi günü Berlin’e gönderildiğini bildirdi. Bunun üzerine Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, parlamento savunma komisyonu başkanına gönderdiği mektupta, NATO’nun, 8 Eylül’de Konya askeri hava üssüne bir gezi yapılmasını önerdiğini ve Türkiye’nin bu öneriyi kabul ettiğini bildirdi. Bu durumda NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller ziyareti yapacak heyete başkanlık edecek ve heyette Alman parlamento savunma komisyonundan yedi üye yer alacak.

NATO REFAKAT EDECEK

Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren üst düzey bir kaynak, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller’in başkanlığındaki bir NATO heyetinin Konya’daki üste görevli Alman askerlerini ziyaret edebilmek için önceden girişimde bulunduğunu belirterek şu bilgiyi paylaştı: “Konya’daki üs uluslararası koalisyonun DEAŞ’la mücadelesinde kullanılıyor. Dolayısıyla NATO kapsamında devam eden bir icraat var. Genel Sekreter Yardımcısı’nın refakatinde, içinde Alman milletvekillerinin de olacağı bir NATO heyeti Konya’ya gelecek. Üst düzey bu ziyaret NATO şemsiyesi altında yapılacak. Ziyaretin eylül ayının ilk haftası içinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Çünkü Ağustos ayı boyunca NATO dahil Avrupa’daki birçok kurum tatildedir.”

BİLGİ NOTU

Federal Alman Savunma Komisyonu üyesi milletvekilleri temmuz ayında Konya’daki üste AWACS misyonu kapsamında görev yapan 30 kadar Alman askeri ziyaret etmek istemiş, Ankara önce bu ziyarete yeşil ışık yakmıştı. Ancak Almanya’nın Hamburg kentindeki G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlarla buluşmasına izin vermemesi ve FETÖ’cü subayları iade etmemesi üzerine izin geri çekilmişti. Almanya, vekillerine İncirlik üssüne ziyaret izni vermemesi nedeniyle buradaki askerlerini Ürdün’e kaydırmıştı.

‘İYİ BİR ÇÖZÜM’

ALMANYA Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman milletvekillerinin, Konya üssünde bulunan Alman askerlerini NATO çerçevesinde ziyaret etmelerinin iyi bir çözüm olduğunu söyledi. Leyen, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, “Alman milletvekillerinin ziyaretinin NATO çatısı altında yapılabilmesi iyi bir çözüm. Konya’dan yapılan uçuşlar NATO misyonudur. AWACS uçakları NATO’nun yeteneğidir” dedi. Prensip olarak Alman milletvekillerinin kendi askerlerini ziyaretinin mümkün olması gerektiğini dile getiren Leyen, “Bu, NATO’da karşılıklı saygı konusudur” ifadesini kullandı.

MUHALEF TEPKİLİ

Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi olan Sol Parti milletvekili Alexander Neu, “Federal Meclis’in bu yolla kendi katılım hakkından feragat ettiği” eleştirisini yaptı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) çevrelerinden de Konya üssünün ziyaret edilmesi için bulunan çözümün, istisnai bir vaka kalması gerektiğine dikkat çekiliyor. Der Spiegel’in Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, milletvekillerinin Konya’daki Alman askerlerini ziyaretinin, Neu’un PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle Türk tarafınca reddedildiği iddia edilmişti.