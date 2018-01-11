Alman turist Türkiye’ye geri dönüyor

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUİ, Almanya'dan Türkiye'ye erken rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 70 artış kaydettiklerini ve yaz sezonunda uçuş kapasitelerini artırdıklarını açıkladı. Stuttgart Turizm Fuarı (CMT) açılışında konuşan TUİ Almanya turizm şefi Stefan Baumert, “2018 yaz sezonu için rezervasyonlar çok iyi gidiyor” dedi.

AİLELER TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR

TUİ bu artış sonucu Antalya'ya uçuş kapasitelerini 100 bin koltuk artırdıklarını açıkladı. Hamburg, Hannover, Frankfurt, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Nürnberg, Münih ve Stuttgart'tan Antalya'ya uçak seferleri artırılacak.

Thomas Cook'a ait Öger Tours da 2018 yaz sezonu Türkiye rezervasyonlarında çok büyük artış kaydettiklerini belirtti. Öger Tours özellikle çocuklu ailelerin Türkiye'yi tercih ettiğini açıkladı.

2016'da İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda terör saldırısı sonucu 12 Alman turist hayatını kaybetmişti. Terör saldırısı 2016'da Almanya'dan Türkiye'ye turist akınını olumsuz etkilemişti. 2017'de ise Türkiye-Almanya arasında ikili ilişkilerde yaşanan gerilim sonucu Alman turistler gözde tatil ülkesi olarak gördükleri Türkiye'ye uzak durmuşlardı. 2016'da TUİ’nin Türkiye rezervasyonlarında yaklaşık yüzde 50 civarında düşüş kaydedildi. 2017'de de düşüş devam etti. 2018 erken rezervasyonlarındaki yüzde 70 artış Alman turistlerin tekrar Türkiye'ye geri döndüğünün en önemli işareti olarak nitelendi.

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