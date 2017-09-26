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    Hürriyet >Dünya>Alman siyasetinde sürpriz gelişme... Seçim başarısının ardından istifa etti

    Alman siyasetinde sürpriz gelişme... Seçim başarısının ardından istifa etti

    AA
    26.09.2017 - 23:12 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 23:12

    Almanya'daki genel seçimde oyların yüzde 12,6'sını alarak üçüncü çıkan ve önemli bir seçim başarısı kazanan, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eşbaşkanı Frauke Petry, sürpriz bir açıklamaya imza atarak partisinden istifa edeceğini söyledi.

    Petry, Dresden kentinde yaptığı açıklamada, partisinden istifa edeceğini belirterek, "Bu adımın atılacağı kesin." ifadesini kullandı. İstifasını ne zaman sunacağını açıklamayan Petry, AfD'nin Saksonya Meclis Grubu Başkanlığından da ayrılacağını kaydetti.

    Petry, Junge Freiheit gazetesine yaptığı açıklamada da partisinden ayrılmak istemesine AfD'nin "radikalleşmesini" sebep gösterdi. Bu nedenle seçimden bir sonraki gün partiden ayrılma kararı aldığını ifade eden Petry, bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin yorum yapmadı.

    Petry, Berlin'de dün parti yöneticileriyle düzenlenen basın toplantısında, seçim başarılarına rağmen parti içinde görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirterek, partisinin Federal Meclis (Bundestag) grubunda yer almayacağını söylemişti.

    AfD, pazar günü yapılan genel seçimde yüzde 12,6 oranında oy alarak ilk kez Federal Meclise girmeye hak kazanmıştı.

    Etiketler: ALMANYA , AFD , ırkçılık
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