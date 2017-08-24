Alman şirketten Türkiye'de satın alma

Türk ve Alman siyasetçiler arasında zaman zaman gerilimin dozu yükselse de ekonomi tarafında yatırımların devam ettiği görülüyor.

Son örnek Sika Group'tan geldi. Alman yapı kimyasalları şirketi Sika Group, İstanbul merkezli macun ve mastik üreticisi ABC Kimya'yı satın aldığını duyurdu. Satın alma anlaşması ile ilgili herhangi bir rakam paylaşılmadı.

Business HT'nin haberine göre şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada bu satın almayla Sika'nın Türkiye pazarındaki müşterilere servis kabiliyetiyle birlikte Orta Doğu ve Afrika pazarındaki üretim ve dağıtım operasyonlarının etkinliğinin artacağı belirtildi.

25 yıl önce Türkiye'de de faaliyetlerine başlayan Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. Üretim tesisi İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alıyor. Şirket, 19 bin m2‘lik kapalı alana sahip konusundaki en güncel teknolojiye sahip toplam 450 bin ton kapasiteli üretim tesisi, 7 bölge ofisi ve 200'den fazla çalışanı ile faaliyetlerine devam ediyor.

Ayrıca 2012 yılında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde üretime başlayan yeni tesisi 2014 yılında hem toz hemde likit üretimi gerçekleştirebilecek şekilde hizmete açılan Sika'nın bu tesisi toplam 6 bin 600 m2 arazi üzerinde faaliyet gösteriyor.

Sika'nın satın aldığı ABC Kimya ise 2007 yılından bu yana güvenlik, koruma ve ev-inşaat sektörleri için ürün ve hizmetler sunuyor.