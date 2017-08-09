Alman şehirlerinin iklim değişikliğiyle imtihanı

BU yazın en ilginç manzaralarından biri de sel felaketinin meydana geldiği şehirlerin sokaklarında, insanların sörf tahtası üzerinde ilerlemeye çalışmasıydı. Sel sularına kapılan otobüs ve otomobiller, sular altında kalan metro durakları... Almanya’nın pek çok yerinde bu görüntüler artık neredeyse olağan hale geldi.

Alman Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre geçen Temmuz ayı, ölçümlerin başladığı 1881 yılından bu yana en çok yağışın görüldüğü aylardan biriydi. Diğer yandan termometrelerin 37-38 dereceyi gösterdiği günler de oldu. Aşırı sıcakların hemen akabinde görülen yoğun ve şiddetli yağışlar da sel felaketlerine neden oldu. Uzmanlar, bu aşırılıkları iki kelimeyle açıklıyor: İklim değişikliği.





BELEDİYELER ZORLANIYOR

Şehir yönetimleri için özellikle aşırı yağışlar, büyük sorunları da beraberinde getiriyor. Yoğun yağmur suları, kanalizasyonların taşmasına neden oluyor. Bunun sonucunda da sokakların çoğu kısa sürede gölete dönüşüyor. İtfaiye ise 24 saatlik yoğun mesaiye rağmen sel sularını ve mahsur kalanları tahliye etmekte yetersiz kalıyor.

Ancak belediyeleri zorlayan tek etken yoğun yağış değil. Aşırı sıcaklar da özellikle büyük şehirlerde hayatı çekilmez hale getiriyor. Yapılaşmanın çok ve sık olduğu metropoller, şehir dışına oranla 10 derece kadar daha sıcak olabiliyor. Bunun nedeni, büyükşehirlerde hava sirkülasyonunun çok daha az olması ve bina yüzeylerinin ısıyı depolaması.

Köln Büyükşehir Belediyesi Çevre Müdürlüğü uzmanlarından Chirstian Hartwig, “Şehir plancılarının, bu sorunu fark edip daha rahat nefes alınabilecek yapılar tasarlamaları zaman aldı. Ama geç de olsa olumlu adımlar atılmaya başladı“ diyor.





ÇEVRE VE İKLİM BİLİNCİ ARTIYOR

Gerek kurumların gerekse vatandaşların çevre ve iklim konusunda giderek daha bilinçli hale geldikleri kesin. Örneğin Köln gibi bazı metropoller ‘İklim uyum konsepti’ adı altında makro planlar geliştirerek alt ve üst yapı inşaatlarında doğa olayları ve çevresel faktörleri de dikkate almaya başladı. Bu çerçevede kısa, orta ve uzun vadeli projeler hazırlanarak, aşırı yağış ya da sıcaklara karşı alınabilecek önlemler uygulanmaya başlandı.





Çevre meteoroloğu Dirk Dütenmeyer, uzun yıllar boyu süren bilimsel çalışmalar sonucu bir tür ‘önlemler kataloğu’ hazırlandığını ve bunları bazı dünya metropollerinden hayata geçirildiğini hatırlatıyor. Alman uzman, özellikle şehirlerdeki sıcaklık artışına karşı mimar, mühendis ve şehir plancılarına görev düştüğünü söylüyor. Serinlik etkisine yol açması için dış cephelerin açık renkte yapılması ve kanalizasyonlardaki yağmur suyu yükünün hafifletilmesi amacıyla çatıların yeşillendirilmesi gerektiğini kaydeden Dirk Dütenmeyer, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Eğer onlarca kilometrekarelik alanlardaki binaların çatılarında ağaçlık ve yeşil alanlar oluşturulursa, o zaman yağan yağmurun tümü doğrudan kanalizasyonlara iletilmeyip burada tutulur. Böylece sokak ve caddeler sular altında kalmaz. Aynı zamanda şehirlerdeki temiz oksijen miktarı da artar.”