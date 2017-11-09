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    Alman profesör Türk öğrencisinden herkesin önünde özür diledi

    Ali VARLI / BERLİN
    09.11.2017 - 15:22 | Son Güncelleme:

    Würzburg Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gisela Müller Brandeck Bodcquet, türbanından dolayı derse almak istemediği 19 yaşındaki Türk öğrenciden özür diledi. Profesör, genç kıza gönderdiği özür mektubunu öğrencilerine de okudu.

    WÜRZBURG Üniversitesi'nde öğretim üyesi ile öğrenci arasında türban nedeniyle yaşanan gerginlik, öğretim üyesinin özür dilemesiyle son buldu. Üniversitede uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimi dersi veren Prof. Dr. Gisela Müller Brandeck Bodcquet, anfide fark ettiği türbanlı kız öğrenciden, üniversitenin laik bir ortam olduğunu ve dini sembollerin üniversitelerde bulunmayacağını gerekçe göstererek başındaki türbanını çıkarmasını istemişti. İki hafta önce derse başlamadan önce kız öğrenciye çıkışan öğretim üyesi, bunu da tüm öğrencilerin önünde ve mikrofonda konuşarak yapmıştı. Aradan geçen iki hafta sonra hatasını anlayan öğretim üyesi, öğrencisine mektup göndererek takındığı yanlış tutumdan dolayı kendisini affetmesini istedi. 

    MEKTUBUNU ANFİDE OKUDU

    Prof. Müller Brandeck Bodcquet, türban takan genç kızdan özür dilediğini de ders verdiği öğrencilerine anfide açıkladı. Profesör bir adım daha atarak öğrencisine gönderdiği mektubu okudu. Prof. Özür mektubunda “Anfide mikrofonu elime alıp sizden türbanınızı başınızdan çıkarmanızı istediğimde, direk sizi hedef aldım. Direkt size hitap ettim. Bundan dolayı siz kendinizi kişisel olarak sıkışmış ve dışlanmış hissettiniz. Siz kendinizi hedef alınmış ve gözetim altında hissettiniz. Sizden bunun için özür diliyorum. Özrümü kabul ederseniz çok sevinirim” sözlerine yer verdi. Profesörün yazdığı mektubu anfide okuması kimi öğrencileri memnun ederken kimileri de yeterli bulmadı. Yeterli bulmayan öğrenciler, üniversite yönetiminin dışlanmaya karşı daha fazla adım atmasını istedi.

     

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    Etiketler: Almanya , Alman , Son dakika , haberler
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