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    Alman politikacıların kâbusu Atina'da yakalandı

    BERLİN
    29.10.2017 - 13:01 | Son Güncelleme:

    Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble dahil birçok Alman politikacıya bombalı paket gönderen kişi Atina’da yakalandı.

    YUNANİSTAN’dan aralarında eski Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble’nin de bulunduğu çok sayıda politikacıya bombalı paket gönderen şüpheli, Atina’da yakalandı. Yunan polisi, 29 yaşındaki şüpheliyi kamera görüntülerini inceleyerek tespit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin paketleri postaya verdiği görülüyor. Mart ayında yaşanan olaylarda aralarında eski Federal Maliye Bakanı olan ve geçtiğimiz hafta Federal Meclis Başkanı seçilen Schaeuble dahil birçok politikacıya bombalı paketler gönderilmişti.

    Etiketler: Posta , bombacı
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