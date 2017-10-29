Alman politikacıların kâbusu Atina'da yakalandı

YUNANİSTAN’dan aralarında eski Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble’nin de bulunduğu çok sayıda politikacıya bombalı paket gönderen şüpheli, Atina’da yakalandı. Yunan polisi, 29 yaşındaki şüpheliyi kamera görüntülerini inceleyerek tespit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin paketleri postaya verdiği görülüyor. Mart ayında yaşanan olaylarda aralarında eski Federal Maliye Bakanı olan ve geçtiğimiz hafta Federal Meclis Başkanı seçilen Schaeuble dahil birçok politikacıya bombalı paketler gönderilmişti.