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    Alman polisinden tepki çeken tweet

    BERLİN
    18.10.2017 - 00:38 | Son Güncelleme:

    ALMANYA’da Frankfurt Polisi’nin resmi Twitter hesabından önceki gün tepki çeken bir paylaşım yapıldı.

    Tweet’te “Bu akşam sizler için görevdeyiz: Konu: Öcalan’a Özgürlük, Kürdistan’a Barış” ifadeleri yazıldı. Tepkiler üzerine açıklama yapan Frankfurt Polisi “Burada övgü nerede? Bu izinli, resmi bir gösteri” diye yazdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdi. Kalın, “Bu da Alman polisinin terör güzellemesi: “Bu akşam sizin için görevdeyiz: “Öcalan’a Özgürlük, Kürdistana Barış” Müflis zihniyet!” diye tweet attı. Önceki akşam Frankfurt’ta yapılan gösteriye yaklaşık 500 kişi katıldı.

    POLİS: YANLIŞ ANLAŞILDI

    Polisin mesajına, Alman ve Türk takipçiler, “PKK binlerce insanı öldürdü. Ama Almanya’da özgürce gösteri yapabiliyor”, “Sevgili polis, bu sizin koruduğunuz tipler Türkiye’de meslektaşlarınızı öldürüyor” diye tepki yağdırdı. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Frankfurt Polisi, “Bunun biraz yanlış anlamaya yol açtığını düşünebiliyoruz. Burada kullanılan “sizler için” sözcüğü tüm vatandaşları kapsıyor, tüm Frankfurtluları. Herkes için görevdeyiz anlamında kullanılıyor” dedi. Frankfurt Polisi, Hürriyet‘in “Tweet’te ‘Öcalan’a özgürlük. Kürdistan’da barış için’ yazıyor. PKK, Almanya’da terör örgütü olarak yasak. Polis nasıl böyle bir hata yapabilir” sorusuna, göstericilerin bu başlıkla kendilerine başvurduğunu ve burada sadece gösterinin adını yazdıklarını savundu.

    BAŞKONSOLOS: POLİS ENGELLEMEDİ

    Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, terör örgütü PKK’nın yasaklı poster ve paçavralarını uyarılara rağmen Frankfurt polisinin engellemediğini söyledi. Yasaklı posterler ve sembollerin engellenmesi için hem sözlü hem yazılı girişimde bulunduklarını aktaran Karartı, “Ama nihayetinde açıldı ve müdahalede bulunulmadı. Bununla ilgili daha üst düzeyde yazılı girişimde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

    Alman polisinden tepki çeken tweet

    Etiketler: gazetehaberleri
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