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    Alman polisinden skandal Tweet!

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 14:51 | Son Güncelleme:

    Alman polisi sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'ya destek verdi. Bu tweetin ardından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın kendi sosyal medya hesabından bu olaya çok sert tepki gösterdi.

    Frankfurt Polisi'nin resmi Twitter hesabından skandal bir açıklama yapıldı. Atılan tweete terör örgütü PKK'ya destek mesajı yer aldı.

    Twitter'da “Bu akşam "Öcalan'a Özgürlük ve Kürdistan'da Barış' konulu eylemde sizin için görevde olacağız" yazan Frankfurt polisine tepki yağdı.

    Alman polisinden skandal Tweet

    Tepkiler üzerine yanıt veren Frankfurt polisi "Burada övgü nerede? Bu izinli, resmi bir gösteri" yazdı.

    Bu tweetin ardından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın kendi sosyal medya hesabından bu olaya çok sert tepki gösterdi.

    Alman polisinden skandal Tweet

    Etiketler: ALMANYA
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