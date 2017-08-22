ALMAN POLİSİNDEN FUTBOLCUYA KÜFÜR

Schalke’nin RB Liepzig’i 2-0 mağlup ettiği Bundesliga mücadelesinin ardından iki Alman polis memurunun, Leipzig’in genç yıldızı Timo Werner’e küfür ettikleri video olay yarattı.

Polis kıyafetleriyle görülen ve Hessen eyaletinin polisi oldukları tahmin edilen ikili soyunma odasında çektikleri videoda bir kıyafet dolabından Timo Werner forması çıkarıyorlar ve küfürlü tezahürata başlıyorlar. “O… ç… Timo Werner” şeklinde tezahüratta bulunan iki polis hakkında Hessen Polisi sözcüsü Andreas Riege bir açıklamada bulunurken olayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti. Görüntülerdeki şahısların gerçekten polis olup olmadığının kesin olarak söylenemeyeceği de belirtiliyor.

Videodaki şahısların kıyafetlerinden “isyan kontrol polisi” adı verilen birlikte görev yaptıkları anlaşılmakta. 21 yaşındaki golcü oyuncu özellikle Schalke 04 taraftarları arasında pek sevilmiyor. Geçen sezon oynanan ve RB Leipzig’in Schalke’yi 2-1 mağlup ettiği maçta takımına tartışmalı bir penaltı kazandıran Werner, daha sonra kendini yere attığını itiraf edip özür dilese de Schalke taraftarının genç oyuncuya duyduğu öfke azalmış değil.

Öyle ki hafta sonu oynanan maçtan önce iki takımın kadroları Veltins Arena’nın ekranında yer alırken Timo Werner’in fotoğrafı görüntüye getirilmedi.

Genç oyuncunun kulübü RB Leipzig de bir açıklamada bulundu ve davranışı kınadıklarını; videodaki şahısların polis memuru değil, yalnızca polis kıyafeti giymiş kişiler olduğunu umduklarını ifade etti. (Sözcü)