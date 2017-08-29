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    Alman polisin evine ‘terör’ baskını

    Deutsche Welle Türkçe
    29 Ağustos 2017 - 10:29Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 10:29

    Almanya’nın doğusundaki Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde polis, terör eylemi hazırlığında oldukları gerekçesiyle biri polis memuru olan iki kişinin iş yerlerinde ve evlerinde arama yaptı.

    FEDERAL Emniyet Teşkilatı (BKA) ile federal polise bağlı birimler terör eylemi hazırlığında oldukları gerekçesiyle biri polis memuru olan iki şüphelinin Rostock ve Schwerin kentlerindeki ofis ve konutlarına baskın düzenleyerek arama yaptı. İki şüphelinin devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek şiddet eylemi hazırlığında olduğundan yola çıkılıyor. Arama sırasında konutlarda çeşitli mühimmat ve yasa dışı yoldan elde edilmiş silahlar da bulundu.
    Karlsruhe’deki federal başsavcılık her iki şüphelinin solcu çevrelerden bazı kişileri öldürme hazırlığında olduğunu ve öldürülecek kişilerin bir listesini hazırladıklarını açıkladı. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nin İçişleri Bakanlığı, şüpheli polis memurunun Ludwigslust kentindeki bir polis müfettişliğinde görev yaptığının belirlendiğini, bu memur hakkında aynı zamanda disiplin soruşturmasının da başlatılmış olduğunu bildirdi. Bir bakanlık sözcüsü şu anda sadece şüphe üzerine inceleme yapıldığını, şüphelilerin gözaltına alınmasının söz konusu olmadığını belirtti.

    İKİ ŞÜPHELİ DE SAĞ GÖRÜŞTE
    Soruşturma yürüten yetkililerin verdiği bilgiye göre şüpheli iki kişi, Almanya’nın izlediği göç ve sığınmacı politikalarının başarısızlığa uğramasından ötürü ülkede saldırı eylemlerinin artmasından ve devlet düzeninin tamamen çökmesinden endişe ettiklerini, böyle bir duruma karşı kendilerini savunmak amacıyla gıda ve cephane depolayarak yasa dışı yoldan silah edindiklerini söylediler. İki şüphelinin sağ görüşte oldukları da kaydedildi.
    Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nin İçişleri Bakanlığı, emniyet birimlerinin eylemle doğrudan ilgisi olmayan üçüncü kişilerin konutlarında da arama yaptığını bildirdi. Bu kişiler arasında Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’ne bağlı olarak çalışan bir polis memurunun daha bulunduğu belirtildi.

    EYALETTE 450 AŞIRI SAĞCI VAR
    Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın verilerine göre, 2015 yılı itibarıyla Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde bin 450 aşırı sağcı bulunuyor, bunların yarısının şiddet yanlısı olduğu belirtiliyor. Tüm Almanya çapında ise 22 bin 600 aşırı sağcının bulunduğu kaydediliyor.

    Etiketler: Mecklenburg Vorpommern , ALMANYA , Polis , suikast , Aşırı sağ
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