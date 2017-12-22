Alman polisi: Tehlikeden haberdarız

Deutsche Welle (DW) Türkçe’nin konuştuğu Alman Emniyet Teşkilatı yetkilileri, söz konusu suikast hazırlığı iddiasının araştırılmaya devam edildiğini ifade etti. Emniyetten yapılan açıklamada, “Söz konusu tehlike durumundan haberdarız ve en gerekli duyarlılıkla incelememizi sürdürüp durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ancak duruma ilişkin ayrıntılar ve koruma önlemlerine dair bilgi veremeyecek olmamızı anlayışla karşılamanızı bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.



HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, AK Parti iktidarı döneminde Avrupa ülkelerine yerleşmek zorunda kalan akademisyen, gazeteci, yazar ve yurtdışındaki Alevi ile Ermeni kanaat önderlerine yönelik Türkiye’den yönlendirilen suikast hazırlığı olduğuna dair iddialar ortaya atmıştı. DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Paylan, öne sürdüğü suikast iddiasını yurtdışından alınan istihbarat bilgilerine dayandırdığını ancak elindeki teyitli bilgilerin kaynağını açıklayamayacağını ifade etti.



‘ÇOK SAĞLAM TEYİT EDİLMİŞ BİLGİLER’

Paylan, “Bu bilgilerin çok sağlam teyit edilmiş bilgiler olduğunu söyleyebilirim. Listede şu anda bazı isimler var ve listenin daha da geniş olduğuna dair iddialar var” ifadelerini kullandı.