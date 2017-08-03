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    Alman Polisi, katilin izini Facebook’tan sürüyor

    İHA
    03 Ağustos 2017 - 10:12Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 10:12

    Almanya’da Türkiye kökenli bir kadın, uyuşturucu bağımlısı olan erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

    ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde yaşayan Esra Çelik (26) adlı kadın, evinde ölü bulundu. Polis, bir çocuk annesi kadının katilinin, 35 yaşındaki Alman vatandaşı Samir Benalia olduğunu açıkladı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Benalia’nın Çelik’in erkek arkadaşı olduğu belirtildi.
    Polis sözcüsü Torsten Sziesze, katilin izini Facebook üzerinden sürdüklerini belirterek, şu ana kadar çok sayıda veri tespit ettiklerini söyledi. Yapılan otopsi sonucunda Esra Çelik’in başından ağır darbe aldığı belirtildi.
    Polis yetkilileri, katil zanlısının 1.72 cm boyunda, kısa siyah saçlı ve spor giyimli olduğunu belirterek, şüpheliyi görenlerin polise bilgi vermesini istedi.

    Etiketler: ALMANYA , esra çelik , Gelsenkirchen , Cinayet , Samir Benalia
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