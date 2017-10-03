Alman otomotiv devinden büyüme rekoru

Norma Group Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Barbaros Güvenir, grubun bölgede otomotiv sektörünün çok üzerinde bir büyüme oranını yakaladığına dikkat çekti. Güvenir, "Bölgemizde sektörün çok üzerinde bir büyüme oranına ulaştık. Bu başarının temelinde grubun yenilikçi bakış açısı yatıyor" dedi

Hybrit (e-Mobility) TEKNOLOJİSİNE HAZIRIZ



Otomotiv teknolojisinin hızla geliştiğine ve daha çevreci bir politika izlemeye başladığını da ifade çeken Barbaros Güvenir, "Dünyanın çevreye ve çevreciliğe bakış açısı hızla değişiyor.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere gelişmiş tüm ülkelerde daha az çevreyi kirleten ürünlere ve teknolojilere doğru bir eğilim var.

Dolayısıyla otomotiv sektörü de bu gelişime ayak uydurmak zorunda. Biz de grup olarak bu sürece göre kendimizi hazırlıyoruz. Araştırmalarımızı ve ürün çeşitliliğimizi buna göre oluşturuyoruz." dedi. Endüstriyel yasalar ve yenilikler adına NORMA Group neler yaptıklarına da dikkat çeken Güvenir, “Hybrid teknolojisinin bize getirmiş olduğu faydalar var, çünkü elektrikli motorun yanı sıra bir de içten yanmalı motorlar mevcut.

İçten yanmalı motorunun olmazsa olmazı olan egzos sistemi ve bununla beraber çoğu zamanda Turbo sistemi mevcut işte biz burada devreye girerek değişik mühendislik çözümlerimizi ve ürünlerimiz sunuyoruz. Aynı zamanda hybrid teknolojisinde soğutulması gereken bir elektrik motorun da mevcut ve burada bizim plastik konektörlerimiz ve hatlarımız devreye girerek gereken standart ve kalitede çözüm ortaklığı yaratıyor.”dedi

YENİLİKÇİLİK VE YÜKSEK STANDARDA ÖNEM VERİYORUZ

Yeni ürün geliştirmek ve yüksek standart ölçülerini yakalamak için dünya çapında 300 mühendislerinin çalıştığını belirten Barbaros Güvenir, "Sektör için gelecek teknolojisini geliştirmek ve bilgi birikimi yaratmak için sürekli çalışıyoruz. Dünya çapında 7 bin çalışanımız var. Sadece 300 mühendis yeni ürünler çıkarmak için araştırma geliştirme faaliyeti yürütüyor.” İfadelerini kullandı.



NORMA GROUP ÖNEMLİ BİR FRANSIZ OTOMOTİV DEVİ İLE HİBRİD ARAÇTA KONTRAT İMZALADI



Bu çalışmalar sayesinde son olarak dünya çapında bir Fransız Motorlu Taşıt Üretici ile Plug-in Hibrid Modelleri konusunda önemli için bir sözleşmeye imza attıklarını belirten Norma Group Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Barbaros Güvenir, “Birleştirme teknolojileri konusunda zaten açık ara küresel pazar lideriyiz. Ancak teknoloji sürekli değişiyor ve biz de liderliğimizi korumak için yeniliklere ayak uydurmak zorundayız.

2018 yılından itibaren yaklaşık 47.000 araçta her yıl 150.000'e yakın bağlantı ürünü kullanılacak. Bu teknolojinin seri üretimini çok yakında Polonya'da ki Pilica fabrikamızda başlatacağız. Plastik soğutma sistemleri kauçuk yada metal sistemlere göre ataçlarda yüzde 30 oranında ağırlık azaltma avantajı sağlamaktadır.Aynı zamanda Hibrid ya da elektrikli motorlarda bu soğutma sistemleri içten yanmalı motorlara göre daha uzun olup sirkülasyon aracın en ön noktasından başlayıp, batarya ile devam ederek araca gereken soğutma işlevini sağlamaktadır’’dedi.

CİRONUN YÜZDE 5’İ AR-GE’YE

100'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren Norma Group'un kendi alanında tartışmasız dünya lideri olduğunu da belirten Barbaros Güvenir,"60 senelik bir firmayız. Norma Group'un istikrarlı büyümesindeki en önemli neden kalite ve yenilikçilikten asla ödün vermiyor olması. Firmamız her yıl gelirlerinin yüzde 5 gibi önemli bir kısmını AR-GE çalışmalarına ayırıyor.

Bu sayede büyümede ve kalitede sürekliliği yakalıyoruz. Ülkemiz ve bölgemiz de grubumuz için pek çok açıdan önemli fırsatlar sunuyor. Fırsatları iyi kullanmak için kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapıyoruz. Türkiye'nin çok önemli bir büyüme potansiyeli var ve bu potansiyel her geçen sene artarak devam ediyor.”dedi.