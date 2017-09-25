Alman meclisine Türkiye kökenli 10 kadın vekil girdi

ALMANYA'da pazar günü yapılan seçimlerde Türkiye kökenliler de meclise girmeyi başardı. 19. dönemde mecliste kesin olmayan resmi sonuçlara göre 14 Türkiye kökenli milletvekili seçildi. Altı milletvekiliyle en fazla Türkiye kökenli Sosyal Demokrat Parti'den milletvekili oldu. Yeşiller'den beş ve Sol Parti'den de üç Türkiye kökenli milletvekili olmayı başardı.

EN ÇOK SPD'DEN

Bir önceki dönemde biri Batı Trakyalı, 10 da Türkiye kökenli olmak üzere 11 milletvekili görev yapmıştı. Meclise Cem Özdemir, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat ve Danyal Bayaz Yeşiller'den, Sevim Dağdelen, Evrim Sommer ve Gökay Akbulut Sol Parti'den, Aydan Özoğuz, Cansel Kızıltepe, Metin Hakverdi, Gülistan Yüksel, Elvan Korkmaz ve Mahmut Özdemir Sosyal Demokratlardan (SPD) girdi. Elvan Korkmaz, Canan Bayram, Evrim Sommer, Filiz Polat, Danyal Bayaz ve Gökay Akbulut ilk kez Federal Meclis milletvekili oldular.

10 KADIN MİLLETVEKİLİ

Seçimlerde Aydan Özoğuz, Canan Bayram, Metin Hakverdi ve Mahmut Özdemir doğrudan oylarla seçildiler. Türkiye kökenli milletvekilleri, Kuzey Ren Vestfalya, Berlin, Baden Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya ve Hamburg'dan olmak üzere altı ayrı eyaletten çıktı. Türkiye kökenli adaylar arasında kadınların çokluğu dikkat çekiyor. Bu kez meclise tam on Türkiye kökenli kadın girmeyi bildi. Ekin Deligöz, Sevim Dağdelen, Canan Bayram, Aydan Özoğuz, Gülistan Yüksel, Cansel Kızıltepe, Elvan Korkmaz, Filiz Polat, Evrim Sommer ve Gökay Akbulut meclise girmeyi başaran Türkiye kökenli kadın milletvekilleri oldu. Bir önceki mecliste bulunan Sol Partili Azize Tank bu seçimlerde aday olmadığı, Yeşiller'den de Özcan Mutlu da seçim bölgesini kaybettiği için meclis dışında kaldılar.