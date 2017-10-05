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    Alman meclisinde büyük kavga! Kimse yanlarına oturmak istemiyor...

    DW Türkçe
    05.10.2017 - 09:28 | Son Güncelleme:

    24 Ekim'de ilk oturumunu yapacak Federal Alman Meclisi'nde kimin nereye oturacağı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Hür Demokratlar, sağ popülist Almanya için Alternatif milletvekillerinin yanına oturmaya itiraz etti.

    Almanya'da 24 Eylül'de yapılan seçimlerinin ardından Federal Meclis'in çalışmalarına başlayabilmesi için hazırlıklar sürüyor. Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert'in başkanlık ettiği ve mecliste grubu bulunan partilerin temsilcilerinin oluşturduğu komisyonun bugün Berlin'de yapılan toplantısında, mecliste hangi partinin nereye oturacağı ele alındı. Ancak liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) itirazı nedeniyle uzlaşma sağlanamadı.

    Federal Meclis İdaresi, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) milletvekillerinin meclisteki koltukların en sağına, onun yanına FDP grubunun oturmasını öngörmüştü.

    Fakat FDP, partilerin oturduğu yer siyasi görüşlerini yansıttığı gerekçesiyle, AfD grubunun yanına oturmaya itiraz etti. FDP Grubu Genel Sekreteri Marco Buschmann partisinin yerinin "Parlamentonun ortası" olduğunu söyledi. Buschmann, komisyon toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, partilerin oturduğu yerin siyasi görüşü yansıttığını, bu nedenle de FPD için bunun "büyük sembolik önemi" olduğunu söyledi.

    Federal Meclis İdaresi, FDP'nin yanına sırayla Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Yeşiller, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sol Parti milletvekillerinin oturmasını öngörmüştü.  Yeşiller Grubu Genel Sekreteri Britta Hasselmann, partisinin Meclis İdaresi'nin önerisini kabul ettiğini dile getirdi.

    Sol Parti Grubu Genel Sekreteri Petra Sitte ise Meclis İdaresi'nin önerisinin 24 Ekim'de yapılacak ilk Genel Kurul için geçerli olduğuna işaret etti. Ancak FPD'li Buschmann, bunun gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. FDP, komisyon 13 Ekim'de yapacağı toplantıda konuyu tekrar gündeme getirmek istiyor.

    Etiketler: Almanya , Alman , Berlin
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