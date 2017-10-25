Alman meclisinde aşırı sağ gerilimi

ALMANYA’DA hükümet kurma görüşmeleri sürerken, yeni seçilen parlamento dün 709 milletvekiliyle ilk oturumunu yaptı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman Parlamentosu’na giren ilk aşırı sağcı parti olan AfD (Almanya için Alternatif Partisi) nedeniyle, oturumun nasıl bir ortamda geçeceği merak konusuydu

AfD’YE ENGEL

İlk oturuma yeni meclis başkanı seçilinceye kadar parlamentoda en kıdemli FDP’li Hermann Otto Solms başkanlık yaptı. Daha önceki düzenlemelere göre bu görev meclisteki en yaşlı milletvekiline veriliyordu. Ancak İslam karşıtı konuşmalarıyla Alman anayasasının güvence altına aldığı din özgürlüğünü sorgulayan 75 yaşındaki en yaşlı milletvekili AfD’li Albrecht Glaser’in ilk oturumu açmasını önlemek amacıyla düzenleme değiştirildi. Bu görev, parlamentoda en kıdemli milletvekiline verildi. AfD yeni düzenlemeye karşı çıkarak, ilk oturumun bir toplantı başkanı tarafından açılması için önerge verdi. AfD’nin bu ilk önergesi diğer partilerin hayır oylarıyla reddedildi. AfD Parlamento Grup Başkanı Bernd Baumann, kendilerini Nazi kurbanlarıyla kıyasladı. Baumann, 1848 yılından beri geçerli olan ilk oturumu en yaşlı milletvekilinin açması geleneğini, Alman Meclisi tarihinde ilk kez 1933’te Nazilerin bozduğunu söyledi. Bu sözler parlamentoda yoğun tepkiye yol açtı.

YENİ BAŞKAN SCHAEUBLE

Yeni Meclis Başkanlığı’na Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Wolfgang Schaeuble seçildi. 1972 yılından beri milletvekili olan Schaeuble son olarak Merkel hükümetinde maliye bakanı olarak görev yaptı. Deneyimli siyasetçi Schaeuble, otoritesiyle aşırı sağcı AfD’yi parlamentoda frenlemesi amacıyla Meclis Başkanlığı’na önerildi.