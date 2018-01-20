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    Alman koalisyonuna kafa tutan ‘genç’

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    20.01.2018 - 01:18 | Son Güncelleme:

    ALMANYA’da Yeşiller ve Hür Demokratlarla (FDP) koalisyon denemesi boşa çıkan Şansölye Angela Merkel, genel seçimden 4 ay sonra ikinci kez hükümet kurmayı denerken, bu kez de ortaklık yapmak istediği Sosyal Demokrat Parti’nden önemli bir itirazla karşı karşıya kaldı.

    Merkel’in liderliğindeki Hıristiyan Birlik partilerinin CDU/CSU ile ön görüşmelerde SPD’yle anlaşma sağlandığı söylenmişti. Ancak SPD’nin gençlik teşkilatı Jusos’un Başkanı Kevin Kühnert, ‘büyük koalisyona’ karşı Almanya çapında isyan ateşini örgütlüyor. SPD lideri Almanya’da parti teşkilatlarını dolaşarak, büyük koalisyon müzakerelerine onay vermeleri için ikna turları düzenlerken, partisinin gençlik teşkilatı lideri Kühnert ise üzerinde blucin pantolon ve spor ayakkabıyla “Büyük koalisyona hayır” diyerek ateşli kampanya yürütüyor.

    BEBEK YÜZLÜ, MERKEL’İ DEVİRECEK

    Daha kasım ayında gençlik teşkilatı Başkanı seçilen 28 yaşındaki Kühnert, hem SPD lideri Martin Schulz hem de Şansölye Merkel için en tehlikeli rakip olarak görülüyor. Bild Gazetesi “Bu bebek yüzlü çocuk Merkel’i devirmek istiyor” diye başlık attı. Kühnert kimine göre SPD’nin yeni yeteneği ve geleceği. Berlin Duvarı yıkılmadan birkaç ay önce Berlin’de doğan, 16 yaşında SPD’ye giren Kühnert, Berlin’de siyasal bilimler okuyor. Kameralar önünde gayet rahat konuşuyor ve doğal. Koalisyonun SPD’yi bitireceğini savunuyor. SPD liderliği ise herhangi bir baskı uygulamıyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Yeşiller
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