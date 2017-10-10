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    Alman Kitap Ödülü Avusturyalı yazara

    BERLİN
    10.10.2017 - 11:17 | Son Güncelleme:

    Dünyanın saygın edebiyat ödüllerinden Alman Kitap Ödülü, bu yıl Viyanalı yazar Robert Menasse’nin, Brüksel bürokrasisini anlattığı romanına verildi.

    ALMANYA’da her yıl Frankfurt Uluslurarası Kitap Fuarı çerçevesinde verilen Alman Kitap Ödülü’nü bu yıl kimin kazanacağı merakla bekleniyordu. Alman, Avusturya ve İtalyan yedi üyeli jüri 200 kitap arasından Avusturyalı yazar Robert Menasse’yi ‘Die Hauptstadt’ (Başkent) adlı romanıyla 2017 Alman Kitap Ödülü’ne layık gördü. 

    Avusturyalı yazar Robert Menasse (63), pazartesi akşamı ödülünü alırken, gözyaşlarını tutamadı ve “Hiç beklemiyordum. Çok duygulandım” dedi. Menasse 2013 yılında da ‘Die Vertreibung aus der Hölle’ (Cehennemden Sürgün) adlı romanıyla Heinrich Mann ödülünü kazanmıştı.

    KOYU BİR AB SAVUNUCUSU
    Robert Menasse’nin ‘Başkent’ adlı romanı Avrupa başkentlerinde AB makamlarında çalışan bürokratları konu alıyor. AB Komisyonu Kültür Genel Müdürlüğü’nde geçen roman Brüksel bürokrasisini anlatırken, Brüksel’i ve AB’nin işleyişini daha bir canlı kılıyor. Avrupa’da gelişen sağ popülist ve milliyetçi akımlara karşı koyu bir AB savunucusu Robert Menasse’nin ‘Başkent’ romanıyla 25 bin euro değerindeki Alman Kitap Ödülü’nü kazanması siyasi bir sinyal olarak da yorumlanıyor.

    Etiketler: Robert Menasse , Alman Kitap Ödülü , Avusturyalı yazar
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