Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>‘Alman James Bond’a vergi kaçırmaktan ceza

    ‘Alman James Bond’a vergi kaçırmaktan ceza

    Deutsche Welle Türkçe
    05.10.2017 - 14:46 | Son Güncelleme:

    Bir dönem Alman devletinin en zorlu görevlerini üstlenen eski ajan ve özel dedektif Werner Mauss, vergi kaçırmaktan iki yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

    ELEKTRİK süpürgesi satıcılığından milyonerliğe uzanan hayatıyla dikkat çeken ve yıllarca Alman devleti tarafından en zorlu vazifeler için görevlendirilen 77 yaşındaki Mauss, haksız kazandığı serveti yurt dışına çıkarmak ve 14 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanıyordu.
    Savcılık, ‘Alman James Bond’ lakaplı Mauss hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası talep etmişti. Mauss’un yargılanmasına 29 Ekim 2016 tarihinde Bochum eyalet mahkemesinde başlanmış, avukatı isnat edilen suçları reddederek müvekkilinin beraatini talep etmişti.

    KATEDRALDEN ÇALINAN DEFİNEYİ BULMUŞTU
    On yıllar boyunca Almanya hükümeti ve emniyet kuruluşları hesabına ajanlık yapan Mauss, Köln katedralinden çalınan definenin 1976 yılında Belgrad’da bulunulmasında ve aynı yıl Kızıl Ordu Fraksiyonu adlı terör örgütü mensuplarından Ralf Pohle’nin Atina’da yakalanmasında da rol oynamıştı.

    Etiketler: James Bond , Werner Mauss , ALMANYA
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri