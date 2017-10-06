Alman istihbaratı siber saldırılara ‘hack-back’ istiyor

ALMANYA’nın iç istihbarat servisi Alman Federal Anayasayı Koruma Dairesi’nin (BfV) Başkanı Hans-Georg Maaßen, Almanya’daki genel seçimler öncesinde siyasilere yönelik Rusya’dan düzenlenen çok sayıda siber saldırı saptadıklarını söyledi. Federal Meclis’in gizli istihbarat komisyonunda konuşan Maaßen, son dönemde yürütülen istihbarat çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Konuşmasında 24 Eylül genel seçimlerine de değindi ve Rus hacker’ların Almanya genel seçimlerine müdahaleden son anda vazgeçtiğini söyledi.

Maaßen, seçimler öncesinde Federal Meclis’in yanı sıra bazı partilerle milletvekillerinin bilgisayarlarına siber saldırılar gerçekleştirildiğini ancak bu saldırılardan daha sonra vazgeçildiğini belirtti.

“Neticede siber korsanların elde ettiği verilerin kullanılıp kullanılmayacağı siyasi bir tercih” diyen BfV Başkanı, “Görünen o ki Moskova’daki yetkililer Almanya’daki genel seçimler öncesinde böyle bir adımın faturasının, getirisinden daha ağır olabileceği kanaatine vardı” dedi.

Maaßen sözlerini, “Zira Fransa ve ABD’deki seçimler sonrasında kamuoyunda seçimlere Rusya’nın müdahalesinin söz konusu olduğuna dair bir kanaat oluştu” şeklinde sürdürdü.

SUNUCULARI YOK ETMEK YETMEZ

Federal Meclis gizli istihbarat komisyonunda ifade veren Alman gizli istihbarat kurumları başkanları, siber saldırılar karşısında karşı saldırıya geçmek istediklerini de söyledi. Maaßen Federal Meclis’in gizli istihbarat komisyonunda verdiği ifadede karşı saldırılarda yurtdışında konuşlu zararlı bilgisayar sunucularını devre dışı bırakıp yok etmenin yeterli olmadığında dikkati çekti. Almanya’nın dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi’nin (BND) bunun için gerekli yasal izne sahip olmasa da yeterli yetkinliğe sahip olduğunu belirtti.

Maaßen, “Hack-Back” diye tabir edilen siber saldırılara karşı atakların yanı sıra -örneğin yabancı sunucularda kayıtlı Almanya’ya ait verilerin silinmesi gibi- daha düşük düzeyli alternatiflerin gerekli olduğunu savundu.

Maaßen BfV’nin siber saldırıda bulunanları izleyip verileri silebilmesi gerektiğini de söyledi.

BND Başkanı Bruno Kahl da karşı siber saldırıların bazı durumlarda mantıklı olabileceğini ancak bunun kararına varacak olanın politikacılar olduğunu kaydetti.