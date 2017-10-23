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    Haberler >Dünya>Alman hükümeti İsrail'e üç yeni denizaltı satma kararı aldı

    Alman hükümeti İsrail'e üç yeni denizaltı satma kararı aldı

    AA
    23.10.2017 - 16:39 | Son Güncelleme:

    Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, tarihten kaynaklanan sorumluluklarından dolayı hükümetin, İsrail'in ve mevcudiyetinin korunması için söz konusu anlaşmaya maddi destek verme kararı aldığını belirterek "23 Ekim itibarıyla İsrail donanmasına üç denizaltının daha verilmesi konusunda bir hükümet anlaşmasının imzalanması kararlaştırılmıştır." dedi.

    İsrail'e sağlanacak denizaltıların 2027 yılından itibaren bu ülkeye daha önce verilen üç eski denizaltının yerini alacağını ifade eden Seibert, anlaşmanın ayrıntılarıyla ilgili olarak açıklama yapamayacağını sözlerine ekledi.

    Alman basını, hükümetin, İsrail'in savunması konusunda özel bir sorumluluk hissettiği için 1,5 milyar avroluk anlaşmayı destekleme kararı aldığını yazdı.

    Almanya, söz konusu denizaltıların satışıyla ilgili olarak ortaya atılan rüşvet iddiaları nedeniyle anlaşmayı aylar önce dondurmuştu.

    İsrail'de yürütülen rüşvet soruşturmaları kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun esi büro yöneticisi ile eski bir bakan gözaltına alınmış, Netanyahu da bu gelişmelerden dolayı büyük baskı altına girmişti.

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