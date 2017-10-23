Alman hükümeti İsrail'e üç yeni denizaltı satma kararı aldı

İsrail'e sağlanacak denizaltıların 2027 yılından itibaren bu ülkeye daha önce verilen üç eski denizaltının yerini alacağını ifade eden Seibert, anlaşmanın ayrıntılarıyla ilgili olarak açıklama yapamayacağını sözlerine ekledi.

Alman basını, hükümetin, İsrail'in savunması konusunda özel bir sorumluluk hissettiği için 1,5 milyar avroluk anlaşmayı destekleme kararı aldığını yazdı.

Almanya, söz konusu denizaltıların satışıyla ilgili olarak ortaya atılan rüşvet iddiaları nedeniyle anlaşmayı aylar önce dondurmuştu.

İsrail'de yürütülen rüşvet soruşturmaları kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun esi büro yöneticisi ile eski bir bakan gözaltına alınmış, Netanyahu da bu gelişmelerden dolayı büyük baskı altına girmişti.